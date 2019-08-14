【逃犯條例】「紅衣人」現瑪嘉烈指罵醫護　院方籲勿影響醫院服務 (18:55)

今午（14日）有數十名身穿紅衣者，約12時半至1時到瑪麗烈醫院急症室對開位置，追趕醫護人員並指罵他們是「漢奸」、「暴徒」等，當中夾雜粗言穢語。瑪麗烈醫院呼籲各方留意言行，不要影響醫院服務。專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文批評，有關人等影響病人、家屬，並有可能影響醫療服務。
「衛生服務界選委—醫療政策關注組」今午在社交網站發帖文，稱有一批身穿紅衣的人今日到瑪嘉烈醫院四周騷擾醫護人員，叫醫護人員「打自己」。該批「紅衣人」身上貼上「我支持香港警察，你們可以打我了」的字句。
劉凱文稱，估計因傳聞受傷的《環球時報》記者今日離開瑪嘉烈醫院，有關人士前去接他出院，趁機聲討醫護人員。劉凱文質疑︰「你接他出院，是否應該感謝醫護人員治療，而非用很難聽的說法責罵和對待醫護人員？」
劉凱文續說，12時許是「最旺」的探病時間，「紅衣人」行徑可能會嚇到病人和家屬；而急症室對開為小巴和救護車經過位置，在該處聚集可能耽誤救援和醫療服務。劉凱文反問，指罵醫護人員是「漢奸」有何事實根據，如果市民有投訴，應使用醫院投訴機制而不應衝擊醫院，又呼籲若市民希望支持警察，應到警署而非醫院。
瑪嘉烈醫院回覆查詢時重申，公立醫院並非舉行公眾集會的合適場地，因群眾聚集可能影響醫院運作及病人服務。醫院一向以病人的健康及安全為首要考慮，呼籲各方留意言行，不要影響醫院服務。
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