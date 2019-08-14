【逃犯條例】尖沙嘴警署外非法集結案　有被告指警圓盾壓住致手臂骨折 (18:51)

兩人獲准以5000元現金擔保保釋，其間不准離境及須在報稱地址居住，每星期到警署報到一次，並於凌晨12時至早上6時宵禁。

辯方稱，被告郭嘉輝（21歲）任職機電工程助理，將攻讀職訓局轄下的屋宇設備工程學士學位，預計兩年後畢業，將來可考取工程師資格。郭嘉輝與父母和哥哥同住，母親為酒樓樓面，父親為退休公務員，哥哥同樣任職工程界。

另一被告莊嘉灝（24歲）將升讀大專四年級，辯方稱他與父親、繼母和弟弟同住，父親為裝修工人，繼母為家庭主婦。被告親生母親昨有到庭，父親和繼母今日亦有到庭旁聽。

莊嘉灝到庭時以繃帶固定左前臂，辯方在庭上指被告骨折，是被捕時遭警方完全制服下用圓盾壓其左前臂，導致骨折，需定期覆診。裁判官回應說：「這不是投訴渠道，要投訴去差館。」裁判官指出，除非被告要還押警方看管，或「畀人打完之後講嘢」，否則投訴不會受理。辯方表示被告並非以上兩個情況。

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