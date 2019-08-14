【逃犯條例】警方：近日示威不構成恐怖主義　施催淚彈沒高度限制 (18:02)

港澳辦較早前指香港近日的示威活動「開始出現恐怖主義的苗頭」。警務處助理處長（行動）麥展豪今（14日）指出，對於恐怖主義，香港有自己一套法例，又說大部分的示威者都是和平有序，極端暴力示威者的行動雖然不斷升級，但他認為兩者並不一樣。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華續指出，根據《香港法例》第575條，他認為現時的示威活動並沒有強迫特區政府或國際組織的，或是威嚇公眾人士或部分公眾人士去推展政治、宗教或思想上的主張，故不構成恐怖主義。
至於警方多次從高處施放催淚彈，麥展豪表示，現時警方沒有就施放催淚彈設立高度限制。他又說，警方需考量的是如何以最適當的武力驅散暴力的示威者，故施放催淚彈的高度並不是警方考量的重點，而是催淚彈施放的位置能否驅散示威者。
對於聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）透過發言人發表聲明，指現時已有證據證明香港警方向示威者發射催淚彈已違反指引。麥展豪表示，警方有留意相關報道及說法，強調警方一向使用的武力及內部指引符合相關國際標準，包括部分聯合國組織的標準，警方暫時未有資料顯示聯合國組織曾向警方索取相關資料作報道及結論，所以不作進一步評論。
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