【逃犯條例】警方：近日示威不構成恐怖主義　施催淚彈沒高度限制 (18:02)

至於警方多次從高處施放催淚彈，麥展豪表示，現時警方沒有就施放催淚彈設立高度限制。他又說，警方需考量的是如何以最適當的武力驅散暴力的示威者，故施放催淚彈的高度並不是警方考量的重點，而是催淚彈施放的位置能否驅散示威者。

對於聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）透過發言人發表聲明，指現時已有證據證明香港警方向示威者發射催淚彈已違反指引。麥展豪表示，警方有留意相關報道及說法，強調警方一向使用的武力及內部指引符合相關國際標準，包括部分聯合國組織的標準，警方暫時未有資料顯示聯合國組織曾向警方索取相關資料作報道及結論，所以不作進一步評論。

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