【逃犯條例】報業公會譴責暴力對待記者 (17:24)

聲明指出，採訪是記者的職責，為社會大眾提供資訊及了解事實的真相，任何人士不應粗暴對待履行職務的記者。該會強烈譴責一切對待記者的不理性及暴力行為，希望社會大眾冷靜下來，停止一切暴力。

新聞行政人員協會籲政府制止暴力蔓延

香港新聞行政人員協會強烈譴責近日連串暴力行為，稱昨晚一名內地記者在機場被示威者圍毆、綑綁、濫用私刑，有人阻止救護車離開。該會表示，記者採訪報道，目的是維護公眾知情權，任何阻撓都會剝奪社會對事實的了解；任何人不論身分，都享有人身安全及免於恐懼的自由，文明社會不能接受任何襲擊、禁錮等暴力行為。

該會呼籲政府採取一切措施，制止暴力蔓延，確保所有市民的人身安全及自由；呼籲從業員對社會不同聲音，都應尊重包容。

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