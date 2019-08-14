【逃犯條例．機場集會】國泰讉責示威者阻撓旅客　支持警隊嚴正執法 (16:33)

國泰表示，過去兩日，國泰航空及國泰港龍共取消272班出發及抵港航班，影響逾55,000名乘客。國泰及國泰港龍過去兩日共有622個航班於香港機場出發及抵港。國泰感謝團隊在非常困難的情況下仍謹守崗位，尤其地勤同事全力疏導及協助乘客，稱保障航空安全及運作暢順是其首要責任。

聲明強調，國泰反對任何影響航空運輸正常運作和旅客行程安全的行為，會盡力配合民航處及機管局安排，把對旅客造成的影響降至最低。

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