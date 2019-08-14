【逃犯條例．機場集會】國泰讉責示威者阻撓旅客　支持警隊嚴正執法 (16:33)

反修訂《逃犯條例》爭議持續，連續多日有示威者在香港國際機場發起集會，大量航班被取消。國泰航空今（14日）發聲明表示，昨日（13日）的公眾集會不但導致大量航班取消，令數以萬計旅客行程受阻，影響香港的國際航空樞紐地位及國際聲譽，部分集會參與者更阻撓旅客，對此表示譴責，認為絕對不可接受，又稱全力支持特區政府與特首依法施政、香港警隊嚴正執法，止暴制亂，盡快恢復社會秩序。
國泰表示，過去兩日，國泰航空及國泰港龍共取消272班出發及抵港航班，影響逾55,000名乘客。國泰及國泰港龍過去兩日共有622個航班於香港機場出發及抵港。國泰感謝團隊在非常困難的情況下仍謹守崗位，尤其地勤同事全力疏導及協助乘客，稱保障航空安全及運作暢順是其首要責任。
聲明強調，國泰反對任何影響航空運輸正常運作和旅客行程安全的行為，會盡力配合民航處及機管局安排，把對旅客造成的影響降至最低。
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