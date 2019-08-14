【逃犯條例】指政府管治失效　民主黨促創黨成員羅致光帶頭辭職 (16:23)

羅致光於1990年加入民主黨前身香港民主同盟，1994年成為民主黨創黨黨員，擔任過立法局議員及民主黨副主席。他於2017年退出民主黨加入政府，擔任勞工及福利局局長一職，民主黨亦感謝他過去對黨及民主運動的無私貢獻，並望他能發揮所長，為香港服務。

民主黨的聲明指出，今年6月爆發反送中運動至今，局勢日益惡化，林鄭月娥政府視民意為無物，從未回應香港人「五大訴求」，導致流血事件不斷升級。警察濫暴濫捕無日無之，與黑勢力關係千絲萬縷，假扮抗爭者煽動暴力，更於8．11在港鐵站內施放催淚彈，暴打及近距離以胡椒彈射擊市民，亦涉嫌以布袋彈射擊女抗爭者臉部導致視力及臉骨嚴重受傷。一切行為令人憂心六四屠城式血腥鎮壓即將降臨香港，而林鄭月娥政府需要負上最大責任。一群民主黨成員希望羅致光辭去勞工及福利局局長職務，為香港局面打開一線生機，重拾當年追逐公義及民主的初衷，勿為中聯辦及林鄭月娥的暴政背書。

逃犯條例 相關報道：

化學工程師發聲明促警停用催淚煙（附處理催淚物質建議）

律敦治醫護「單眼」集會抗警濫捕濫暴 陳沛然：白色恐怖感真確

特朗普稱中國政府向港邊境調遣軍隊