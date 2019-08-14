【逃犯條例】指政府管治失效　民主黨促創黨成員羅致光帶頭辭職 (16:23)

反修訂《逃犯條例》風波未息。民主黨逾60名黨員發聲明，指出政府管治已完全失效，他們感到極度痛心、憤怒，促三司十三局的管治團隊需要向市民問責下台，呼籲民主黨創黨黨員及曾是民主黨副主席的勞工及福利局長羅致光帶頭辭職明志，為當前緊急局勢寫下休止符，避免可預視到的更多傷亡。
羅致光於1990年加入民主黨前身香港民主同盟，1994年成為民主黨創黨黨員，擔任過立法局議員及民主黨副主席。他於2017年退出民主黨加入政府，擔任勞工及福利局局長一職，民主黨亦感謝他過去對黨及民主運動的無私貢獻，並望他能發揮所長，為香港服務。
民主黨的聲明指出，今年6月爆發反送中運動至今，局勢日益惡化，林鄭月娥政府視民意為無物，從未回應香港人「五大訴求」，導致流血事件不斷升級。警察濫暴濫捕無日無之，與黑勢力關係千絲萬縷，假扮抗爭者煽動暴力，更於8．11在港鐵站內施放催淚彈，暴打及近距離以胡椒彈射擊市民，亦涉嫌以布袋彈射擊女抗爭者臉部導致視力及臉骨嚴重受傷。一切行為令人憂心六四屠城式血腥鎮壓即將降臨香港，而林鄭月娥政府需要負上最大責任。一群民主黨成員希望羅致光辭去勞工及福利局局長職務，為香港局面打開一線生機，重拾當年追逐公義及民主的初衷，勿為中聯辦及林鄭月娥的暴政背書。
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