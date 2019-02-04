【逃犯條例．機場集會】李慧琼：若不止暴制亂　香港被示威者推向崩潰邊緣 (16:05)

李慧琼表示，示威者在機場作出滋擾惡行，令國際社會看到示威者背後暴行，若再不止暴制亂，香港會被示威者推向崩潰邊緣；他們支持警方嚴正執法，冀市民譴責暴力和不合作運動，同時促請機管局、航空公司做好管理，讓滯留旅客離開。

馬逢國：襲市民記者符恐襲定義

體育、演藝、文化及出版界議員立法會馬逢國稱，對無辜市民、記者施襲，是符合國際上對恐襲主義的定義，令香港負上嚴重污名，呼籲示威者與這些行為割席，否則在場者難避免罪責。

梁美芬：癱瘓機場或負刑責

經民聯梁美芬認為，癱瘓機場可導致非常嚴重後果，可能要負民事或刑事責任；有民主派以「公民逮捕」為嚴重暴力行為開脫，把年輕人和不懂法律的人推向深淵。她希望政府果斷平息亂局。

易志明：機場牽涉數十萬人生計

航運交通界立法會議員、自由黨易志明說，機場是國際樞紐，癱瘓後果嚴重，而機場運作牽涉數十萬人生計，希望示威者認真考慮。他提醒，現時已有臨時禁制令，如再霸佔機場，會犯藐視法庭罪行。

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