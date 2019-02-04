馮永業公職失當罪成　官：明知陳婉玉身分仍收款沒申報　動搖對港公務員信心 (16:04)

針對馮被控的公職人員行為失當罪，游官表示相關爭議涉馮接受51萬元後，不披露和申報相關買賣事宜，後來繼續處理相關公司的公務是否屬行為不當，而該不當行為是否嚴重至入罪。

對於馮永業當時是否知悉陳婉玉的身分，游官指出，馮首次於午餐聚會認識陳，當時知悉同樣出席飯局的謝天賜為港聯航空行政總裁，以及他因自己的公職而被宴請。游官認為馮「這樣能幹的人」，兼身為政府高官，不可能事前不做好準備功夫，查核有關公司的高層人員，加上他對陳和謝分享牛排的做法感奇怪，形容即使馮當時只知陳為會計，事後沒可能不查核陳到底為何許人。即使馮沒作上述查核，當他發現自己對陳有意思時，就算馮只知陳為小會計，他作為在公務員體制打滾十多年的人，其腦海亦必定響起警號，不可能不嘗試打聽陳與公司的關係。

就馮供稱當年離開政府因若二人關係被披露，其家庭將受影響，故望離開而減低影響的說法，游官認為，若馮希望不影響家庭，唯一選擇是與陳分手，又認為他在政府事業如日方中時辭職，反而需向家人解釋，更容易令太太生疑。至於馮供稱在2005年1月31日的會議上沒留意陳有否出席，游官裁定馮說謊，唯一意圖是隱瞞他當時已知陳為港聯航空執董的事實。

游官認為，涉案的51萬元是馮月薪的4倍，對馮而言必然不是小數目，認為實情是馮頂替陳成涉案物業雍景臺的買家，以及曾表示要歸還51萬元的臨時訂金，但陳因利乘便而提出分享利潤以答謝馮，馮雖知道相關金額遠超自己的功勞，惟因貪念萌生，半推半就下接受利益。由於馮當時已知陳的身分，明白相關交易必定存在利益衝突，故為自保而選擇隱瞞，並繼續處理陳和公司的公務。

至於馮的失當有否嚴重至入罪，游官指出，本港公務員團隊以效率高和廉潔聞名於世，馮作為高級公務員，其失當行為必定會動搖市民甚至國際間對本港公務員制度和操守的信心，馮的行為實在是嚴重至需受到刑事制裁的程度，絕非輕微。

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