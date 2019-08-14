馮永業呈妻子高官求情信　稱先天病女兒赴英升學在即十分需要父親 (15:45)

陳婉玉獲判無罪後，率先離開法庭，其前夫陳致澤亦有出席旁聽。陳婉玉離庭時被記者問到「有冇覺得害咗馮生？」惟她沒有回應。

辯方求情稱，馮永業任職政府時一直盡忠職守，同事上司均對他愛護有加，肯定他是熱心服務香港的公僕，絕非貪心貪錢之輩，形容馮只是「為咗一個女士犯錯」，歎謂「愛情嘅嘢好難解釋」。

辯方強調，雖然涉案51萬元是「利益」，但談不上「賄款」，肯定馮永業從未因接受利益而偏袒陳婉玉的公司，其直屬上司出庭作供時亦已證明這一點。

辯方一共呈上37封求情信，當中包括前任及現任政府高官，如邱騰華、陳維民及李明逵，其妻程淑儀跟女兒亦有撰信給予肯定和支持。

辯方透露，馮永業女兒有先天缺陷，患嚴重脊柱側彎，須每日佩戴支架23小時，現在準備到英國升讀大學，十分需要父親支持。程淑儀在信中表示，馮永業一直重視家庭和女兒，懷孕時已獲告知女兒出生後或有身體問題，當時馮永業一直在她身邊，支持她給孩子一個機會，讓她渡過難關。

辯方最後表示，希望法庭從輕發落，申請保釋讓馮永業回家與家人準備心情。惟法官表示案情嚴重，估計馮永業被判入獄後刑期不短，拒絕保釋申請並將他還押至9月12日判刑。

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