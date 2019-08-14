【逃犯條例】郭卓堅就遊行集會不獲批提司法覆核 (14:47)

覆核的建議答辯人依次為警務處長盧偉聰和公眾集會及遊行上訴委員主席彭鍵基。申請書要求法庭頒令，指反對巿民申請遊行示威申請是違反《基本法》和《人權法》。

郭卓堅庭外指出，《基本法》27條列明巿民有示威結社自由的權利，根據立法會於1955年訂立的《公安條例》，同時受限於聯合國人權公約，巿民若要遊行，無疑是要向警方申請，但目的只是讓警方準備，而非讓警方反對，並認為《公安條例》不應凌駕《基本法》之上。

對於警方以遊行集會引發的暴動行為，郭卓堅表示，警察需依法保衛巿民的生命財產，而且暴動行為未必是示威者所為，質疑或有可能「你哋搵一班黑警混入嚟，嚟到做擾亂嘅嘢，然後反對晒我哋呀？」

另一申請人張德榮就行政署圍封公民廣場，只准巿民假日集會的決定，早前提出司法覆核，獲判勝訴，高院今審理行政署對此的上訴。張德榮表示，高院早前已裁定政府違憲，但政府仍不知錯，不只限制市民在公民廣場集會，還限制在其他公眾地方的示威遊行，違反了《人權法》和《基本法》第27條。

張德榮又稱，合法與不合法的示威兩回事，「一個做賊，唔通唔畀所有人出街」，並指這是完全不合理事情。

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