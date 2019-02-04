【逃犯條例】律敦治醫護「單眼」集會抗警濫捕濫暴　陳沛然：白色恐怖感真確 (14:35)

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參與集會的醫學界立法會議員陳沛然說，過去100萬、200萬人遊行及各種示威後政府仍無動於衷，他在過去兩個月亦感到不安、憤怒、無助和無力，又稱自己於公餘到現場作人道救援工作時，受過30、40粒催淚彈；黃大仙衝突期間被「速龍」近距離追打，面臨被捕風險，形容「白色恐怖感真確」，又說自己開始不敢看網上片段和不太能入睡。

陳沛然呼籲醫護人員謹守崗位醫治所有不同身分的人就是「對不公義最大的反差」，又說醫護人員用自己食飯休息時間集會，昨日（13日）亦已證明集會無影響任何醫院服務，又感謝醫護人員願意走出來講真話。

大會在集會上朗讀聲明，指警方在港鐵站內發射催淚氣體、於港鐵站內推示威者落自動電梯、在2米距離用胡椒球亂槍掃射人群，種種行動證明香港陷入人道災難，港人身在水深火熱之中。聲明批政府一意孤行，執法者徇私橫行，一眾醫護深感憤慨和不安，惜醫護未能罷工，但會一直謹守崗位，克盡己任救護所有市民。聲明又譴責警方濫暴和濫捕進行急救的醫護人員，促停止向市民胡亂開槍，要求政府回應市民5大訴求。

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