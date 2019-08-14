騎馬人墮馬亡裁定死於意外　官哽咽欽佩家屬捐贈死者器官 (14:06)

死因裁判官黃偉權裁定莫振華（終年39歲）死於意外，指出他在2018年7月17日清晨5時53分，於沙田馬場的方嘉柏馬房沙池策騎「越影」踱步，馬受驚失控，令莫振華墮地。莫振華送院搶救，延至翌日不治，裁定死因是創傷性頭部受傷。

黃官提到，案中有數個值得關注的情況，其一是死者家屬質疑為何沒有駐場救護車；案發時時正值歇暑，馬場有十多日沒有駐場救護車，騎馬踱步雖屬較低風險訓練，但莫振華騎馬經驗豐富，亦遇上致命墮馬事故，可見馬匹容易受驚，隨時令騎馬人有生命危險。黃官認為，有駐場救護車未必能搶救成功，但一定較外間救護車更迅速抵達案發現場，「救人分秒必爭，多一分鐘，可能救多一條人命」，建議賽馬會在歇暑期間仍需安排救護車駐馬場。

另外，黃官裁定莫振華策騎的馬匹「越影」受沙池旁欄杆洗澡的「心中有您」影響，受驚失控墮地。黃官翻看閉路電視，「心中有您」洗澡時突然情緒失控，扯繩逃走；差不多同一時間，「越影」失蹄，連帶莫振華墮地。黃官認為，馬有可能會在冲洗期間突然失控逃走，連帶影響沙池踱步的馬受驚，危及騎馬人生命，向賽馬會建議每個馬房安排馬匹在沙地操練時，包括踱步，不宜在沙池旁的欄杆做馬匹清潔工作。

至於員工先致電保安再召救護車，黃官認為馬房範圍非一般人常進之地，未必熟悉各馬房位置，由保安帶路合適，可理解需通知保安；而本案保安能迅速通知救護車及消防，故不就此方面作建議。

黃官另強調，馬會應規定馬房有急救證書的員工當值，可即時為傷者作初步治療，不能只設有急救箱設備，但因證供顯示馬會有相關規定，不再作建議。

黃官最後語帶哽咽，向死者遺孀鍾灼貞致以深切慰問，面對丈夫突然的離世，仍奉獻無私精神，把丈夫的器官捐贈他人，明白該決定相當艱難，對家屬深感欽佩。黃官寄語遺孀盡快走出陰霾，照顧好其他家人，努力向前望。遺孀聞言激動落淚，發出哭聲，律師團隊在旁安慰。其代表律師表示，暫不方便透露會否作民事索償，留待家屬指示。

根據副練馬師鍾智強證供，案發日馬場沒有駐場救護車；但今年「唞暑」時已增設駐場救護車。另根據庭上資料顯示，2017年共有145宗馬有關意外，當中8%是墮馬，即約有12宗。

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