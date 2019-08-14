【逃犯條例．機場集會】內地旅客記者被圍堵　港澳辦、中聯辦強烈譴責 (13:30)

國務院港澳辦發言人徐露穎今日（14日）就昨晚（13日）在香港機場發生的部分暴徒，圍毆內地記者和遊客等嚴重暴力行徑發表談話，稱部分激進暴力分子對兩名內地居民作出嚴重人身傷害行為，包括對一名深圳居民「用索帶將他綁上，用鐳射槍照射眼睛並虐打」，以及將一名《環球時報》記者的「雙手捆綁並圍毆，致使其受傷」，形容是「近乎恐怖主義的行徑」，對此表示極大憤慨和強烈譴責，並向受傷的內地同胞和香港警員表示深切慰問。

徐露穎表示，香港的激進暴力分子的行為超越法律、道德及人性底線，也嚴重損害香港的國際形象，必須依法嚴懲，支持香港警隊和司法機構果斷執法，盡快將違法犯罪分子繩之以法。

同日，中聯辦負責人亦發表聲明，對香港機場發生的嚴重暴力行徑表示極大憤慨和強烈譴責，堅定支持香港警方依法盡快拘捕涉事暴徒，將他們繩之以法。

（新華社）

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