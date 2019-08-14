馮永業涉貪污罪脫 官：純粹是情侶處理物業投資 (13:32)

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針對二人原被控的接受利益及提供利益罪，游官表示，本案爭議涉二人交收涉案51萬元時的意圖，若陳婉玉處心積慮巴結馮永業，或向馮永業提供利益，她毋須大費周章及迂迴曲折地透過涉案行為達到上述目標。游官形容，二人當時「打得火熱，兩人關係如夫妻」，假如陳婉玉存心以51萬元巴結馮永業，她大可簡單俐落地到澳門或內地購買價錢相若的名貴手錶，不用留下如此容易追蹤的物業買賣蹤迹。

游官指出，何鴻燊的生意以家族企業形式運作，何往往會委任親戚或關係緊密的人協助經營生意，而陳婉玉沒任何專業資格，卻成為信德船務的首席會計師，相關原因不言而喻。游官形容，陳婉玉與馮永業不同，她毋須拼搏太多便可獲上述職位，亦生活在沒財政壓力下的世界，「既然事業和金錢也來得如此容易」，雖一般人或視51萬元為大數目，但陳婉玉有可能只認為屬小數目，她記不起當時如何處理涉案金錢的說法並非不可能。

游官又稱，當時馮永業代陳婉玉主理所有物業投資的事宜，故她認為馮永業應得到部分利潤的說法並非不可能，而陳婉玉當時在失去家庭後遇上馮永業，她全心全意討好對方及爭取共處的時間，並因感激馮永業而希望分享利潤報答對方的做法並非不可能。

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