【逃犯條例】化學工程師發聲明促警停用催淚煙（附處理催淚物質建議） (12:50)

聲明表示，希望警方停止使用催淚煙作為驅散人群的手段，以及促請警方妥善處置遺留在現場的催淚彈容器，以免公眾健康受到威脅。

勿搓眼 宜吐口水噴鼻水排出催淚物質

聲明建議，如市民因催淚煙出現敏感徵狀，切勿搓揉眼晴，應先用生理鹽水或牛奶清洗眼中催淚物質，再用大量清水沖洗；用大量清水和肥皂沖洗皮膚敏感紅腫處；用吐口水、噴鼻水或咳的形式把體内的催淚物質盡量排出；有需要時自備哮喘類藥品。

受污染衣物勿放洗衣機

如身處街上，接觸催淚煙後，切勿使用如化妝品等油性用品；帶備合適口罩（R95或以上級別）；切勿把受污染衣物放在洗衣機裏與其他衣物混合，如有過敏反應，應扔掉身上所穿的衣物。

牀褥沙發難除催淚物質或需扔掉

身處家居或室内，如窗外有催淚煙，請緊閉窗戶及暫時關閉任何抽氣或抽風電器；使用一般水性、酒精類或除油類清潔劑反復拭擦家具及冷氣隔塵網；附着如牀褥、沙發及地氈等家具裏的催淚物質難以清洗及去除，有需要時要扔掉；將受污染衣物清洗後晾在污染場所外的地方；如受催淚煙影響期間曾打開雪櫃，雪櫃内的食物需全部扔掉；如無合適口罩，可使用濕毛巾掩蓋口鼻以減少刺激。

逃犯條例 機場集會 相關報道：

機管局取得臨時禁制令 禁非法阻礙或干擾機場正常使用

航班升降正常 機場快線市區預辦登機服務回復

政府警方嚴厲譴責暴力 5男被捕

《環時》總編稱被綁記者安全沒嚴重傷害 記協籲清楚展示記者證