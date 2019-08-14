【逃犯條例】化學工程師發聲明促警停用催淚煙（附處理催淚物質建議） (12:50)

一群香港的化學工程師就警方周日晚（11日）於港鐵葵芳站內使用催淚彈發聲明，指出催淚彈釋出的催淚煙會累積在室內空間、空氣流通欠佳的環境；在未完全清理前經由通風系統於站內及港鐵車箱內不斷循環，刺激公眾的皮膚及呼吸系統；催淚煙的化學物質亦會轉變或降解為其他有害物質，對公眾造成二次危害。
聲明表示，希望警方停止使用催淚煙作為驅散人群的手段，以及促請警方妥善處置遺留在現場的催淚彈容器，以免公眾健康受到威脅。
勿搓眼 宜吐口水噴鼻水排出催淚物質
聲明建議，如市民因催淚煙出現敏感徵狀，切勿搓揉眼晴，應先用生理鹽水或牛奶清洗眼中催淚物質，再用大量清水沖洗；用大量清水和肥皂沖洗皮膚敏感紅腫處；用吐口水、噴鼻水或咳的形式把體内的催淚物質盡量排出；有需要時自備哮喘類藥品。
受污染衣物勿放洗衣機
如身處街上，接觸催淚煙後，切勿使用如化妝品等油性用品；帶備合適口罩（R95或以上級別）；切勿把受污染衣物放在洗衣機裏與其他衣物混合，如有過敏反應，應扔掉身上所穿的衣物。
牀褥沙發難除催淚物質或需扔掉
身處家居或室内，如窗外有催淚煙，請緊閉窗戶及暫時關閉任何抽氣或抽風電器；使用一般水性、酒精類或除油類清潔劑反復拭擦家具及冷氣隔塵網；附着如牀褥、沙發及地氈等家具裏的催淚物質難以清洗及去除，有需要時要扔掉；將受污染衣物清洗後晾在污染場所外的地方；如受催淚煙影響期間曾打開雪櫃，雪櫃内的食物需全部扔掉；如無合適口罩，可使用濕毛巾掩蓋口鼻以減少刺激。
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