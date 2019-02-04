【逃犯條例．機場集會】《環時》總編稱被綁記者安全沒嚴重傷害　記協籲清楚展示記者證 (11:46)

胡錫進在微博表示，代表《環球時報》同事向傅國豪表達敬意，也轉告了內地網民對他的支持和稱讚。胡錫進稱，在暴力示威現場圍攻及迫害記者，「這是多麼無恥而懦弱的行徑」；香港的激進示威者如果連對記者都野蠻進行人身迫害，「我們是不是真的應該不再喊你們暴徒，而要改稱你們『恐怖分子』了」。

香港記協表示，對於近日兩宗內地傳媒記者拍攝示威者時受阻表示遺憾，並譴責暴力對待記者的行為。記協呼籲，內地新聞工作者在港採訪大型示威活動時，為免引起誤會，應清楚展示其記者證件，以方便市民辨認，又指香港市民亦可行使其權利決定是否接受有關機構的採訪及拍攝。

記協稱，對有清楚展示其記者證明文件，並忠誠地履行其第四權的新聞工作者，市民應予以尊重，不應阻礙採訪，以免干預新聞自由。

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