【逃犯條例．機場集會】機管局貼出臨時禁制令　客運大樓實施進出管制 (14:40)

由下午2時開始，一號及二號客運大樓離港層落客區、機場快線分別前往博覽館及市區的月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道，以及連接富豪機場酒店的行人天橋將設立進出檢查點，警方及機場保安人員會在現場協助相關人士進入客運大樓範圍。

為配合進出管制安排，機場快線服務將會作調整，前往機場及博覽館方向列車改為每25分鐘一班。離港旅客請盡量利用公共交通工具前往機場，其餘公眾包括送機及接機人士如非必要請勿前往機場。機管局與各公共交通服務營辦商協調，通知旅客相關進出管制安排，亦會把有關安排通知各業務伙伴及相關持份者。

由明日（15日）開始，一號及四號停車場將會關閉。駕駛人士需使用其他停車場。機管局亦會按運作情況，實施進一步進出管制安排，並會另行通知。

香港機場管理局已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

有關臨時禁制令指出，任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。任何人忽視遵守或遵照臨時禁制令，或任何人協助其他人違反臨時禁制令，可能會被控藐視法庭，並可能會被監禁或罰款，或可被提出執行程序以強迫遵守臨時禁制令。

【14:25】根據機管局貼出的臨時禁制令，示威者只可在一號客運大樓入境大堂兩個指定地區進行示威活動，另除非是真正要乘搭飛機或獲機場保安批准進入的人士，否則其他人不准進入離境大堂旅客登記行段。

機管局的臨時禁制令指出，原訴人是機管局，被告是「不合法、蓄意阻塞或干擾香港國際機場正常運作的人士」，局方仍准許示威者在入境大堂兩個指定示威區停留，另除非是真正要乘搭飛機或獲機場保安批准進入的人士，否則其他人不准進入離境大堂旅客登記行段；示威者亦不得阻礙任何人士使用機場，及不得在沒合理原因下在機場範圍內遊蕩，或故意阻礙及阻塞任何機場範圍的出入口及行人路，示威者亦不能阻止任何機管局職員及機場保安有限公司職員執行禁制令，以及教唆及協助任何人作出違反禁制令的行為。

警方可協助執行禁制令，拘捕或驅離任何警方相信或懷疑會違反禁制令的人。局方可按需要調整示威區大小以至取消示威區，亦可按需要調整進入管制區。

臨時禁制令有效期會直至8月23日。

【08:39】機場管理局表示，已取得法庭頒發臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用；任何人亦不得在機場出席或參與任何在機場管理局指定地方之外舉行的示威、抗議或公眾活動。臨時禁制令清楚表明，不可理解臨時禁制令為批准任何有違反公安條例的示威、抗議或公眾活動。

機管局正在取得有關臨時禁制令的蓋印副本，會在取得有關蓋印副本後展示臨時禁制令。

機場集會持續數日，示威者昨（13日）堵塞1號及2號客運大樓離境閘口，阻止旅客登機，機管局同日下午4時半開始停止航班登記服務及關閉部分離港閘口；衝突入夜後升溫，大批示威者先後包圍兩名男子，其中一人被懷疑是深圳公安。（相關報道：機場再撤航班 示威者圍兩男 入夜衝突噴椒 警一度拔槍）

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