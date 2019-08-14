【逃犯條例．機場】機場保安加強　檢查旅客證件　鐵馬管制人流 (15:19)

1號及2號客運大樓離港層落客區、機場快線分別前往博覽館及市區的月台等出入口已設立進出檢查點，機場保安人員在現場協助相關人士進入客運大樓範圍，下午約2時亦有至少10多名警員到機場協助。

在1號客運大樓，部分通往航空公司的登機櫃位通道，亦架設了有機管局標誌的鐵馬，收窄入口。北面離港閘口亦暫時關閉，有廣播和在場工作人員着旅客到南面入閘。

【13:50】港鐵表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場實施進出管制措施，機場快線往機場/博覽館的列車服務每25分鐘一班，往香港方向的列車服務每12分鐘一班。有關最新的航班資料，請向有關航空公司查詢或致電香港國際機場2181 8888。

其間機場快線車站會因應情況實施人流管理措施。

市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

【10:25】機場早上運作如常，出境閘口仍有約20、30名示威者停留。

【07:48】機管局網站顯示，今早航班升降正常，小部分航班取消。

數十名機場集會的示威者在接機大堂通宵留守，有人席地休息。

【07:33】港鐵表示，機場快線市區預辦登機服務今早回復正常。

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