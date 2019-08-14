【逃犯條例．機場集會】政府警方嚴厲譴責暴力　5男被捕 (07:15)

政府表示，昨午起大批示威者在機場集結，癱瘓機場運作，嚴重影響出入境旅客，已遠超和平示威行為；至晚上有暴徒行為變本加厲，分別包圍及毆打一名旅客及一名記者，阻止救護人員將該名旅客送院。警方到場處理事件時，多名暴徒襲擊警員，嚴重威脅警員人身安全。

政府稱，該些暴力行為遠超文明社會底線，令人髮指，政府予以最嚴厲譴責。

警：警棍被搶拔槍戒備

警方表示，對激進示威者的嚴重暴力行為予以極嚴厲譴責。警方稱，接獲機管局要求，派員到場協助護送救護員及一名受傷旅客安全離開，但警員到達後，大批示威者向警員不斷投擲雜物及照射強力激光，其間一名警員被人搶去警棍及被多人襲擊，為保護自己以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害，於是拔槍戒備。另外，一名男記者遭多名示威者粗暴對待、並以索帶將其雙手綑綁、毆打及禁錮，受害人一度暈倒。

警方稱，救護員最後成功分別將兩名受害人送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。

事件中，警方共拘捕5名男子，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警及破壞社會安寧等；兩名警員受傷，送往北大嶼山醫院治理。案件交由機場警區刑事部跟進調查。

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