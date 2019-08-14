馮永業陳婉玉程淑儀背景 (11:26)

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，一直是官場明日之星，即使離任政府，亦擔任重要公職，與妻子、政策創新與統籌辦事處總監程淑儀更是一對壁人，但馮永業去年被揭發於15年前涉收受賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元訂金，以購入半山雍景臺物業；馮永業及陳婉玉去年9月被廉署落案起訴涉瀆職、貪污罪行。審訊期間，兩人自揭於2003年始發展一段13年的婚外情。（相關報道：馮永業公職人員行為失當罪成 陳婉玉脫罪）
以下是三人的背景：
馮永業 （Wilson）（55歲）
○家庭：1998年與妻子程淑儀結婚，育有一女
○學歷：1985年--中大政治與行政系畢業
○履歷：
1985年--出任政務主任（AO）
1987年--參與香港主權移交中英談判工作
1990年--擔任助理經濟司
1992年--擔任首席助理經濟司
1995年--任香港駐華盛頓經濟貿易辦事處副處長
2000年--規劃地政局首席助理局長
2003年--任經濟發展及勞工局副秘書長，負責航權分配議題
2006年--離開政府出任生產力促進局行政總裁
2010至2018年--任機管局企業發展執行總監
程淑儀（BETTY）（54歲）
○家庭：丈夫馮永業，育有一女
○學歷：1986年港大經濟學系畢業
○履歷：
1986年--任政務主任（AO），曾任陳方安生及曾蔭權的新聞秘書
1996年--貿易署助理署長
2000年--民政事務局副局長
2004年--政府資訊科技副總監（規劃及策略）
2006年--教育統籌局（後改稱教育局）副秘書長
2007年--政府新聞處處長
2009年--康樂及文化事務署署長
2014年--民政事務局常任秘書長
2018年至今--政策創新與統籌辦事處總監
陳婉玉 （Cheyenne）（63歲）
○家庭：何鴻燊「三太」陳婉珍的妹妹；前夫陳致澤，育有一女
○學歷：擁有大專學歷，修讀會計相關課程
○履歷：
1984年--加入信德集團任職「首席會計」
1998年--成為港聯（Heli HK，現稱香港快運）的董事
2001年--獲配港聯（Heli HK）10%股東
2004年--港聯（Heli HK）改名為為港聯航空 （HK Express）
2005年--成港聯直升機（Heli Express）的行政總裁
2006年--停任港聯航空 （HK Express）的董事暨股東
2008年至今--港聯直升機改名為空中快線，陳擔任行政總裁