馮永業陳婉玉程淑儀背景 (11:26)

以下是三人的背景：

馮永業 （Wilson）（55歲）

○家庭：1998年與妻子程淑儀結婚，育有一女

○學歷：1985年--中大政治與行政系畢業

○履歷：

1985年--出任政務主任（AO）

1987年--參與香港主權移交中英談判工作

1990年--擔任助理經濟司

1992年--擔任首席助理經濟司

1995年--任香港駐華盛頓經濟貿易辦事處副處長

2000年--規劃地政局首席助理局長

2003年--任經濟發展及勞工局副秘書長，負責航權分配議題

2006年--離開政府出任生產力促進局行政總裁

2010至2018年--任機管局企業發展執行總監

程淑儀（BETTY）（54歲）

○家庭：丈夫馮永業，育有一女

○學歷：1986年港大經濟學系畢業

○履歷：

1986年--任政務主任（AO），曾任陳方安生及曾蔭權的新聞秘書

1996年--貿易署助理署長

2000年--民政事務局副局長

2004年--政府資訊科技副總監（規劃及策略）

2006年--教育統籌局（後改稱教育局）副秘書長

2007年--政府新聞處處長

2009年--康樂及文化事務署署長

2014年--民政事務局常任秘書長

2018年至今--政策創新與統籌辦事處總監

陳婉玉 （Cheyenne）（63歲）

○家庭：何鴻燊「三太」陳婉珍的妹妹；前夫陳致澤，育有一女

○學歷：擁有大專學歷，修讀會計相關課程

○履歷：

1984年--加入信德集團任職「首席會計」

1998年--成為港聯（Heli HK，現稱香港快運）的董事

2001年--獲配港聯（Heli HK）10%股東

2004年--港聯（Heli HK）改名為為港聯航空 （HK Express）

2005年--成港聯直升機（Heli Express）的行政總裁

2006年--停任港聯航空 （HK Express）的董事暨股東

2008年至今--港聯直升機改名為空中快線，陳擔任行政總裁