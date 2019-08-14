馮永業陳婉玉涉接受利益及提供利益罪不成立 (10:14)

馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（63歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方案情指出，陳婉玉於2004年9月23日，以旗下公司名義購入羅便臣道雍景臺16D單位，其後塗去原本買方名字，在臨時買賣合約寫上馮永業的名字，表明馮會以1020萬元購入單位，惟陳仍替馮付51萬元臨時訂金。最終馮提名妻子程淑儀成為正式買賣合約買家，並成功將物業轉手至程淑儀。

控方指稱，於1985年加入政府的馮，案發時擔任經濟發展及勞工局副秘長，負責民航運輸談判組工作。馮永業在收受該筆51萬元「甜頭」後，不但沒有申報，更蓄意隱瞞，涉嫌以公職身分，在未先知會直屬上司李淑儀前，向陳旗下的航空公司作出8次優待，包括航權分配、支持港澳碼頭直升機場擴建計劃、在珠三角地區擴展直升機服務，以及為「港聯直升機」安排替代停機坪及西九龍直升機場減租等事宜，使其忠誠陷入分裂並構成控罪。