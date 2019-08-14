馮永業陳婉玉涉接受利益及提供利益罪不成立 (10:14)

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業2004年購入羅便臣道豪宅時，涉嫌收受「賭王」姨仔陳婉玉51萬元「甜頭」以付臨時訂金，其後3年內多次在負責航權決策上，涉擅用職權8次優待陳轄下3間航空公司。馮、陳二人去年遭廉署起訴，他們不認罪，今年5月在區域法院受審，法官游德康裁定馮永業及陳婉玉涉接受利益及提供利益罪罪名不成立，餘下的馮永業涉及的公職人員行為失當罪仍在裁決中。
馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（63歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。
控方案情指出，陳婉玉於2004年9月23日，以旗下公司名義購入羅便臣道雍景臺16D單位，其後塗去原本買方名字，在臨時買賣合約寫上馮永業的名字，表明馮會以1020萬元購入單位，惟陳仍替馮付51萬元臨時訂金。最終馮提名妻子程淑儀成為正式買賣合約買家，並成功將物業轉手至程淑儀。
控方指稱，於1985年加入政府的馮，案發時擔任經濟發展及勞工局副秘長，負責民航運輸談判組工作。馮永業在收受該筆51萬元「甜頭」後，不但沒有申報，更蓄意隱瞞，涉嫌以公職身分，在未先知會直屬上司李淑儀前，向陳旗下的航空公司作出8次優待，包括航權分配、支持港澳碼頭直升機場擴建計劃、在珠三角地區擴展直升機服務，以及為「港聯直升機」安排替代停機坪及西九龍直升機場減租等事宜，使其忠誠陷入分裂並構成控罪。