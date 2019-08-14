【逃犯條例．機場集會】機場衝突6人送院　3人出院包括《環時》記者 (15:10)

【00:40】根據該名男子被示威者翻出的證件所顯示的姓名，發現與環球網一名赴香港特派記者同名。《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter發文表示，確認一度被綁住的男子是該報記者。

【00:24】示威者及救護員護送持有撐警T恤的男子登上救護車送院，現場有人大叫「你以後唔好再嚟香港！」

【8月14日00:12】示威者圍毆持有撐警T恤的男子，又向他淋水。幾名救護員衝入人群中，了解該男子情況。

【8月13日23:50】示威者把被包圍男子用索帶綁在行李車上，其間有人對他拳打腳踢，被其他示威者制止，稱「我們不是暴徒」。有人在男子的物品中發現往來港澳通行證、一張香港警察的卡片、一張有《環球時報》標誌的卡片、人民幣等。

立法會議員張超雄和郭家麒到場，欲保護該男子，但被示威者拉走，郭家麒並被示威者質問「你究竟是否香港人的議員？」

【8月13日23:42】示威者突指一名身穿記者反光衣的男子是「鬼」，欲用索帶綁着他。示威者並在男子的袋中發現一件寫上「我愛警察」的淺藍色T恤。早前維園一個撐警集會上，亦有一批參加者穿著同款T恤。

【8月13日23:19】另有一名黑衣男子遭警員制服，他疑頭部受傷，滿臉鮮血坐於客運大樓外遭多名防暴警察包圍。

【8月13日23:16】多名防暴警一度進入一號客運大樓入口，被示威者包圍施襲，其中一名警員一度擎槍指向示威者，示威者隨即四散。防暴警察之後帶走最少兩名示威者。速龍小隊到場增援。

【8月13日23:09】現場直播顯示，疑似公安登上救護車後即睜開雙眼，救護車之後駛離現場。一批防暴警察較早時一度在機場客運大樓外戒備並一度施放胡椒噴霧，但疑似公安登上救護車後，防暴警察亦已回到警車上，但警車一度被包圍，有人以閃光照向警車及向警車擲物，其中一部探員乘坐的私家車車尾玻璃破裂。其後一名自稱路過的西裝男子開路協助警車駛走，但仍有探員私家車未能駛離。

【8月13日23:01】疑似公安與救護員被包圍逾兩小時後，剛成功離開登上救護車。

【8月13日22:52】警方表示，在香港國際機場內，有一名旅客較早前被示威者包圍及毆打。雖然這名旅客需要接受治療，但現場示威者不讓救護員將這名旅客送院。警方已收到機管局要求警方協助，現呼籲示威者請勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療。警方強調這不是清場行動，目的是讓該名旅客能安全離開及送院。

逾十名救護員欲護送傷者離場，在場有示威者大叫「不要放公安走」。

【8月13日22:47】至少7部警車停泊在機場一號客運大樓外；數十名警員已進入客運大樓離境大堂，持咪警員稱接報有受傷男子被困在機場3小時，希望帶他離開機場，令他得到適切治療，多次重申不是清場。示威者不斷高呼「還眼」，並以激光射向警察，亦有人以行李手推車阻擋警員前進。

【8月13日22:41】現場救護員表示，不適暈倒的男子已失去知覺，必須送去醫院，要求示威者讓路，惟大批示威者拒絕。

【8月13日22:27】至少6名救護員到達離境大堂C行與B行一帶逾一小時，嘗試抬走該疑似公安的男子，但一直被示威者包圍，未能離開。現場有人大喊「後果自負」，亦有人大喊「公安證」；有示威者質疑是否要讓該名男子死亡，嘗試勸喻人群退後，讓救護員帶男子離開，稱不想白費近兩個月的努力，同時不欲民意逆轉，多次重申示威者不是暴徒，不要「中計」，但大部分示威者未有退意。

【8月13日21:03】一連兩日有大批市民到機場集會，反對修訂《逃犯條例》，令機管局連續兩日需暫停航班登記服務。今晚（13日）近7時，一名男子於一號客運大樓被示威者懷疑為便衣警員，遭多人包圍。男子其後被發現銀包內有內地身分證及港澳通行證，他稱因朋友前往美國，他中午12時到機場送機，之後因為「太累」故在機場內休息未有離去。

示威者其後發現男子的姓名與一名內地公安相同，要求他解釋來港目的。事件擾攘至晚上8時許，示威者以索帶綁起其雙手。男子報稱不適，救護員接報到場，但至晚上9時，他仍遭包圍未能離去。

示威者李先生稱，由下午3時已開始「訊問」該疑似公安，因為他原稱送朋友機去美國，當時另有二人與其同行。疑似公安起初辯稱與另外兩人互不認識，其後又反口說認識；示威者查其手機時，發現他被示威者捉住時，被「踢出」一個WeChat群組。示威者認為他有可疑，於是一度用索帶綁住其雙手，又一度向他淋水。

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