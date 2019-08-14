【逃犯條例】爆眼少女任獸醫護士　朋友發文：不信任警方 (00:04)

文章會放在連登討論區，以下為全文內容：

各位連登巴絲：

我係爆眼少女嘅朋友 由細相識

當然 無fact check 亦無證據證明

知道嘅朋友 會心照

因應警方多日以嚟嘅說法

有以下睇法想同大家講：

證物方面：

經過呢個幾兩個月嘅事情

你覺得警方仲值得我哋嘅信任咩？

任何目前掌握證據嘅人

請勿亂交畀警方或任何人

亦請勿相信任何人

如果我朋友要拎番任何證據

一定會搵律師公開公正處理

始終有個第三者見證 係一個保障

我哋會適當時候搵方法拎

另外

警察點解成日要人哋畀資料你？

點解唔可以交代當晚實際咩情況下開過槍

唔通開槍嗰位警員 唔清楚自己開槍時係射向咩人/物件

射咗幾多槍

射完後該人/物有咩反應

點解要開槍

警方係絕對有責任向公眾交代

作為一個香港市民

我哋有權利知道

警方係基於咩情況及條件下需要開槍

尤其是宜家實實在在有一個人因為警察開槍而受傷

唔該警方做番個男子漢

咁多影片同相片嘅證明下

唔好再抵賴最基本嘅事實

就係我朋友隻眼係被布袋彈所傷！

係咪前線警員想開槍時

就可以隨便開槍射向市民？

甚至瞄準市民頭部發射？？

「根據日內瓦指引：布袋彈只可向下半身發射，絕不應瞄準頭部，否則 屬 非 法 使 用」

警方宜家連畀個當時開槍嘅理由都唔敢

叫市民如何相信警方係擔當保障全香港市民人身安全嘅角色？

經濟方面：

另外 錢方面 大家唔使太擔心

暫不對外眾籌 有需要再公布

私下親朋好友無條件嘅信任 我哋收到

多謝關心

最後

亦辛苦記者朋友多日來嘅關心

明白你哋職責所在

但希望畀番多少少空間家屬 感謝

法政匯思召集人、大律師吳宗鑾表示，事主給予口供將承受被控告的法律風險，因變相「自我招認」當時在現場，警方或可控告她非法集結。他續指出，事主錄口供後，警方將調查她當日在現場的角色及舉動，或有理由解釋當日開槍是合理決定。他質疑，這樣的調查存在利益衝突，故認為需要有獨立調查委員會。

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