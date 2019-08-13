【逃犯條例】約70屯門街坊燒街衣悼離世者　用激光筆點香失敗 (22:43)

反修訂《逃犯條例》風波未息，有屯門街坊傍晚（13日）到天后廟廣場燒街衣，拜祭6名在風波中的離世者，其後再燒衣給特首林鄭月娥及立法會議員何君堯，又嘗試用激光筆點香及燒印有何君堯頭像的紙張，都不成功。
10多名屯門街坊傍晚6時許帶同香燭、冥鏹、燒肉及水果等，到天后廟廣場燒街衣拜祭6名離世者，至8時許人群漸多，眾人燒衣期間高呼「林鄭落地獄」、「何妖收嘢」及「義士收嘢」，至晚上近10時，約有70名街坊聚集。現場氣氛和平，未見有警察到場，街坊表示打算逗留至凌晨零時許離去。
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