【逃犯條例】城大設緊急應變小組兩副校統領　學生會批郭位拒會面 (22:22)

小組成員包括學務長崔永康、傳訊及公關處署理處長袁國傑及學生事務處督導事務主任龐婉蘭。城大在信中指出，校方原擬於明日（14日）或後日（15日）由兩名副校長主動邀請城大學生，準備就緊急事故應變方案公開討論，遺憾學生會未能就會面安排達成共識。

城大學生會臨時行政委員會在facebook譴責大學聲明失實，以及極具誤導性。學生會稱，早前邀請校長郭位公開會面，據他們上載fb的郭位回覆，郭位稱「由於我們彼此交流頻繁，已了解同學看法……何況大學又聽到許多反對會面的聲音，實在並無公開會面的必要」，決定委派兩名副校長與學生公開交流，解釋委員會的任命，以及了解學生對近日社會爭議衝擊大學生的看法。

學生會批評，郭位選擇躲於辦公室中拒絕公開對話，對此深感遺憾。

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