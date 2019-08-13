【逃犯條例．機場集會】12歲男童參與堵機場　形容「警察癲咗」 (21:48)

市民May近月一直帶12歲兒子Jelly參與反修例示威，今日亦帶同Jelly坐在離境大堂南面閘口前堵路。May批評特首不回應市民訴求，是想玉石俱焚，又指出警察喬裝成不同人物，手段過分，「警察表現不止是零分，簡直負分」。兒子Jelly則希望撤回《逃犯條例》，以及「想警察冷靜啲」。他知道有急救員被警察射傷眼睛後即時哭了，「覺得警察已經癲咗」。他說小時候想過長大後當警察，但見到警察在反修例風波的表現後，現已完全不想做警察。May即補充，警隊是個「大染缸」，幸好兒子現已不想做警察。

參與堵塞行動約20歲示威者阿輝（化名）表示，行動是希望香港政府為其所為付出代價，「因這裏是國際機場，有很多外國遊客在這裏，令事件發展到國際層面，令國際更關注香港」，他承認會影響到旅客，「只要政府願意撤回，回應民意，無人會受影響」。

另一20多歲示威者Jason（化名）表示，機場行動是新抗爭模式，希望癱瘓香港機場和航班，令政府回應，「昨日行動，看到在外國媒體上頭版，有些壓力」，加上造成經濟損失，故認為堵塞機場有作用。他又認為，警察可開槍鎮壓示威者，香港人在這事上沒退路，「可以說是攬炒」。

旅客Mr. Tan原定今日與未婚妻乘傍晚6時的航班回菲律賓。Tan表示，從新聞等了解到修訂《逃犯條例》，他理解示威者的訴求，「這（示威）發生在每個國家」，亦認同香港市民有權示威表達其訴求，「這是你們的選擇」，又說對香港印象不錯，「每一次我們問路，特別是年輕人，他們不會只跟我們說怎樣去，他們會直接帶我們去，香港人是好人！」

另一菲律賓旅客第三代華僑吳小姐原定乘晚上10時多的航班回家，她表示，作為外國遊客，不了解香港發生的事，但希望事件可盡快解決，「不然外國人會笑說，好像自己人打自己人」，認為雙方可找中間人協調，加強溝通，「你用硬比硬的，不會有好的結果」。她又稱，作為華僑，大家祖宗也是中國人，「看來看去也是很心庝」，警察和示威者也是自己人互相傷害，最後亦令經濟和食肆等行業受影響，假若事情未解決，「下次不敢來」，今日也取消購物，早些來機場。

澳洲旅客Hanna表示，原定昨日乘飛機到泰國，已連續2日受示威影響，「可怎樣做？只可以留在香港，直至我們能離開」。她說，支持香港人示威表達意見，又稱澳洲也有示威，但不會影響其他人，「無辜的人被困（stranded）」，認為是對旅客非常不公平，短期內不會再到香港，日後會選用新加坡機場。

市民黃小姐一家今日原定飛往台北旅行，再轉到大阪，是一年一度的家庭旅行。她感覺很生氣，但她氣自己為何不買早一點出發的機票，沒對示威者行為感憤怒，「這是林鄭月娥的錯，她為何不早與市民溝通，逼示威者這樣做呢？」她說有朋友帶同兩歲小孩，因航班取消而滯留台北，同樣感到非常無奈。

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