【逃犯條例．機場集會】疑似公安被圍失知覺　示威者拒讓救護員送院　大批警察進客運大樓 (22:52)

逾十名救護員欲護送傷者離場，在場有示威者大叫「不要放公安走」。

【22:47】至少7部警車停泊在機場一號客運大樓外；數十名警員已進入客運大樓離境大堂，持咪警員稱接報有受傷男子被困在機場3小時，希望帶他離開機場，令他得到適切治療，多次重申不是清場。示威者不斷高呼「還眼」，並以激光射向警察，亦有人以行李手推車阻擋警員前進。

【22:41】現場救護員表示，不適暈倒的男子已失去知覺，必須送去醫院，要求示威者讓路，惟大批示威者拒絕。

【22:27】至少6名救護員到達離境大堂C行與B行一帶逾一小時，嘗試抬走該疑似公安的男子，但一直被示威者包圍，未能離開。現場有人大喊「後果自負」，亦有人大喊「公安證」；有示威者質疑是否要讓該名男子死亡，嘗試勸喻人群退後，讓救護員帶男子離開，稱不想白費近兩個月的努力，同時不欲民意逆轉，多次重申示威者不是暴徒，不要「中計」，但大部分示威者未有退意。

【21:03】一連兩日有大批市民到機場集會，反對修訂《逃犯條例》，令機管局連續兩日需暫停航班登記服務。今晚（13日）近7時，一名男子於一號客運大樓被示威者懷疑為便衣警員，遭多人包圍。男子其後被發現銀包內有內地身分證及港澳通行證，他稱因朋友前往美國，他中午12時到機場送機，之後因為「太累」故在機場內休息未有離去。

示威者其後發現男子的姓名與一名內地公安相同，要求他解釋來港目的。事件擾攘至晚上8時許，示威者以索帶綁起其雙手。男子報稱不適，救護員接報到場，但至晚上9時，他仍遭包圍未能離去。

示威者李先生稱，由下午3時已開始「訊問」該疑似公安，因為他原稱送朋友機去美國，當時另有二人與其同行。疑似公安起初辯稱與另外兩人互不認識，其後又反口說認識；示威者查其手機時，發現他被示威者捉住時，被「踢出」一個WeChat群組。示威者認為他有可疑，於是一度用索帶綁住其雙手，又一度向他淋水。

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