【逃犯條例．機場集會】男子疑為內地公安遭示威者索帶綁手　稱送機後留機場休息 (21:03)

一連兩日有大批市民到機場集會，反對修訂《逃犯條例》，令機管局連續兩日需暫停航班登記服務。今晚（13日）近7時，一名男子於一號客運大樓被示威者懷疑為便衣警員，遭多人包圍。男子其後被發現銀包內有內地身分證及港澳通行證，他稱因朋友前往美國，他中午12時到機場送機，之後因為「太累」故在機場內休息未有離去。
示威者其後發現男子的姓名與一名內地公安相同，要求他解釋來港目的。事件擾攘至晚上8時許，示威者以索帶綁起其雙手。男子報稱不適，救護員接報到場，但至晚上9時，他仍遭包圍未能離去。
示威者李先生稱，由下午3時已開始「訊問」該疑似公安，因為他原稱送朋友機去美國，當時另有二人與其同行。疑似公安起初辯稱與另外兩人互不認稱，其後又反口說認識；示威者查其手機時，發現他被示威者捉住時，被「踢出」一個WeChat群組。示威者認為他有可疑，於是一度用索帶綁住其雙手，又一度向他淋水。
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