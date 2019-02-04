【逃犯條例．機場集會】貿發局主席林建岳對堵機場表極度遺憾　籲示威者離開 (20:41)

林建岳表示，香港國際機場是世界上最繁忙的機場之一，是香港對外聯繫的交通命脈。堵塞機場不僅直接衝擊數以十萬計市民的生計，而且會對香港的整體經濟造成重創，在目前香港經濟正面對嚴峻的內憂外患之下，對香港更是雪上加霜；以癱瘓機場作為爭取訴求的手段，等於是「食砒霜毒老虎」。這種兩敗俱傷的做法，會把香港推入萬劫不復的深淵。

他指出，香港是大家共同的家園，希望大家和平理性表達意見，希望示威者尊重他人正常生活和出行的自由和權利，不要做出損害香港經濟民生的行為，讓香港恢復秩序，回復到發展正軌。

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