港聞

【逃犯條例．機場集會】貿發局主席林建岳對堵機場表極度遺憾　籲示威者離開 (20:41)

香港貿易發展局主席林建岳回應示威者堵塞機場事件，指出大批示威者連日來堵塞香港國際機場，導致機場運作癱瘓，大量航班被迫取消，在香港的國際客人走不了，在外的香港市民也回不來，這並非和平理性的示威，不但對廣大旅客造成嚴重不便，更是重創香港一路以來千辛萬苦建立的國際形象。他對此表示極度遺憾，呼籲示威者盡快離開客運大樓，停止堵塞機場，讓香港國際機場恢復正常運作，共同維護香港作為國際航空樞紐及「好客之都」的形象。

林建岳表示，香港國際機場是世界上最繁忙的機場之一，是香港對外聯繫的交通命脈。堵塞機場不僅直接衝擊數以十萬計市民的生計，而且會對香港的整體經濟造成重創，在目前香港經濟正面對嚴峻的內憂外患之下，對香港更是雪上加霜；以癱瘓機場作為爭取訴求的手段，等於是「食砒霜毒老虎」。這種兩敗俱傷的做法，會把香港推入萬劫不復的深淵。

他指出，香港是大家共同的家園，希望大家和平理性表達意見，希望示威者尊重他人正常生活和出行的自由和權利，不要做出損害香港經濟民生的行為，讓香港恢復秩序，回復到發展正軌。

逃犯條例 機場集會 相關報道：

7民航工會譴責擾亂機場運作　籲「懸崖勒馬」停示威

【不斷更新短片】機場集會情況

萬人機場集會 半天航班取消 堵離境大堂促警「還眼」 陳帆：蓄意擾樞紐

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 社評 香港引渡協議國家 保安局 機場集會 癱瘓 貿發局主席 林建岳 極度遺憾 好客之都 編輯推介

上 / 下一篇新聞