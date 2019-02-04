【逃犯條例】17人涉暴動或非法集結最小14歲　14人准保釋禁離港另3人仍留醫 (20:37)

控罪指出，被告聶家寶（24歲）被控於2019年8月11日在尖沙嘴柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道參與暴動。

其餘被告依次為馬孝文（24歲）、鄭智健（21歲）、劉維穎（18歲）、郭嘉輝（21歲）、李穎淇（27歲）、吳柏熹（21歲）、14歲男子、譚煒誠（22歲）、廖偉明（25歲）、張文俊（16歲）、梁卓華（19歲）、莊嘉灝（24歲）、羅樂文（21歲）、黃千溥（21歲）、楊梓信（21歲）及黃奕瑋（19歲），他們被控於2019年8月11日在尖沙嘴柯士甸道與金巴利道之間的彌敦道，連同其他身分不詳的人非法集結在一起，作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕他們會破壞社會安寧。

控方在庭上指出，被告劉維穎、郭嘉輝和莊嘉灝報稱不適，目前在醫院留醫。裁判官黃國輝押後處理3人的案件，3人暫交由警方看管。至於其餘被告，控方申請將案件押後至10月23日再訊，以待警方進一步調查。

辯方在庭上透露，其中一被告羅樂文下月將升讀台灣國立大學電影3年級，承諾會準時回港應訊；另一被告吳柏熹則報讀英國的課程，如獲得錄取通知，下月將會開學。黃官最終雖批准各被告保釋外出，但全部人其間不得離港，並要遵守宵禁令、分別交出2000至5000元保釋金不等、每星期到警署報到等。

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