【逃犯條例】8．11尖沙嘴警署非法集結案　兩被告眼貼紗布　雨傘陣護送離開 (20:30)

被控暴動罪的聶家寶（24歲）兩眼之間貼有紗布，被控非法集結的譚煒誠（22歲）額頭和左眼旁也貼有紗布。被告家人和朋友到場旁聽，坐滿公眾席。

聆訊結束後有多人在法院外等候，有人以「傘陣」遮擋出口，他們大叫「沒有暴徒，只有暴政」，眾被告保釋候審，離開法院時眾人以雨傘掩護。

其中被告吳柏熹（21歲）的朋友表示，觀看電播直播時聽到被告大叫自己姓名，另從網上照片確認他被捕，惟到各警署搜尋被告時，警方不願透露被告是否在內，更稱「一日咁多曱甴，點知邊個係你朋友」。

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