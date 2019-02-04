【逃犯條例】8．11尖沙嘴警署非法集結案　兩被告眼貼紗布　雨傘陣護送離開 (20:30)

周日（11日）的深水埗反修例示威後，演變成多區快閃圍堵行動，有示威者後來在尖沙嘴警署外聚集，警方其後拘捕30人，其中16人被控非法集結罪，1人則被控暴動罪，年齡介乎14至27歲，案件今（13日）在九龍城裁判法院提堂。旁聽者坐滿公眾席，有被告頭貼有紗布出庭。
被控暴動罪的聶家寶（24歲）兩眼之間貼有紗布，被控非法集結的譚煒誠（22歲）額頭和左眼旁也貼有紗布。被告家人和朋友到場旁聽，坐滿公眾席。
聆訊結束後有多人在法院外等候，有人以「傘陣」遮擋出口，他們大叫「沒有暴徒，只有暴政」，眾被告保釋候審，離開法院時眾人以雨傘掩護。
其中被告吳柏熹（21歲）的朋友表示，觀看電播直播時聽到被告大叫自己姓名，另從網上照片確認他被捕，惟到各警署搜尋被告時，警方不願透露被告是否在內，更稱「一日咁多曱甴，點知邊個係你朋友」。
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