【逃犯條例】警強調過期催淚彈無額外毒性　倘再行動「望給前線最具效能彈藥」 (19:04)

警方昨（12日）首度承認在反修訂《逃犯條例》示威的驅散行動中，有使用過期催淚彈。警隊行動部警司方志堅今午（13日）在記者會上，強調警方與英、美兩間催淚彈生產商覆核後，確認已過「最佳效能期限」的催淚彈不會有毒性或額外危險；但若未來行動中要再使用催淚彈，警方希望給予前線人員「最具效能的彈藥」，惟方志堅未有直接承諾日後不會再用「過期」催淚彈。
方志堅表示，英、美兩間催淚彈生產商的資訊都顯示，催淚彈即使已過最佳效能期限，仍能安全使用，警方據此理解，使用有關催淚彈不會構成進一步危險，亦向來有繼續使用這類催淚彈，但無刻意備存有關資料，但「既然大家對這事項有所關注」，警方重新檢視這類「煙彈」數量、何時生產及何時交予警務處等資料後，會再發布相關資訊，又着記者不要把關注點放在何時完成檢視，而是要聚焦於這類催淚彈不會釋出毒素。
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