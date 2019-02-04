【逃犯條例】警強調過期催淚彈無額外毒性　倘再行動「望給前線最具效能彈藥」 (19:04)

警方昨（12日）首度承認在反修訂《逃犯條例》示威的驅散行動中，有使用過期催淚彈。警隊行動部警司方志堅今午（13日）在記者會上，強調警方與英、美兩間催淚彈生產商覆核後，確認已過「最佳效能期限」的催淚彈不會有毒性或額外危險；但若未來行動中要再使用催淚彈，警方希望給予前線人員「最具效能的彈藥」，惟方志堅未有直接承諾日後不會再用「過期」催淚彈。