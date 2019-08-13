內地傳一航班不獲准經大陸空域　國泰：港航空交通擁擠故轉飛大阪 (18:33)

國泰回覆本報查詢時澄清，該CX899航班為不載客航班，指出由於香港國際機場昨日（12日）實施航空交通管制，航空交通擁擠，見不少長途航班正接近香港國際機場途中，為盡量減低對乘客的不便，因此國泰安排由美國紐瓦克自由國際機場飛往香港的不載客航班CX899轉飛至大阪，減輕機場的負擔，並讓其他載客航班先行回港。

根據航空網站flightradar24資料，該CX899航班於美國時間晚上8時19分起飛，較原定起飛時間延遲近18個小時，航班飛行路線經加拿大、北冰洋、俄羅斯後，未有如常飛越中國領空，反而繞過中國領空循東南方向飛往日本大阪。

CX899航班平日一般由當地時間淩晨1點45分從紐約紐瓦克機場起飛，於淩晨4點45分抵達香港，飛行路線由加拿大、北冰洋、俄羅斯、蒙古、內蒙古一路南下到香港。

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