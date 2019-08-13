內地傳一航班不獲准經大陸空域　國泰：港航空交通擁擠故轉飛大阪 (18:33)

中國民航局上周五（9日）向國泰航空發出重大航空安全風險警示，要求國泰停止支持或參與非法遊行及示威的機組人員執行內地航班職務，並規定必須向內地提交所有飛往內地領空的機組人員名單。有內地傳媒報道，國泰周日（11日）一班原定由美國紐約飛往香港的CX899航班，懷疑因國泰沒有向內地提交機組人員名單，內地民航局無法確定是否安全下，沒批准該班航機進入中國領空，航機最終轉飛至大阪關西機場降落。
國泰回覆本報查詢時澄清，該CX899航班為不載客航班，指出由於香港國際機場昨日（12日）實施航空交通管制，航空交通擁擠，見不少長途航班正接近香港國際機場途中，為盡量減低對乘客的不便，因此國泰安排由美國紐瓦克自由國際機場飛往香港的不載客航班CX899轉飛至大阪，減輕機場的負擔，並讓其他載客航班先行回港。
根據航空網站flightradar24資料，該CX899航班於美國時間晚上8時19分起飛，較原定起飛時間延遲近18個小時，航班飛行路線經加拿大、北冰洋、俄羅斯後，未有如常飛越中國領空，反而繞過中國領空循東南方向飛往日本大阪。
CX899航班平日一般由當地時間淩晨1點45分從紐約紐瓦克機場起飛，於淩晨4點45分抵達香港，飛行路線由加拿大、北冰洋、俄羅斯、蒙古、內蒙古一路南下到香港。
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