【逃犯條例】涉黃埔襲警及管有爆炸品　男保安被拒保釋 (18:28)

上周六（10日）大埔反修例遊行演變為多區快閃堵路，警方後來在港鐵黃埔站拘捕任保安的男子，他被控一項襲警，及管有爆炸品罪，他昨因留醫缺席聆訊，今（13日）被押到九龍城裁判法院提訊。他的保釋申請被拒，還押至下月10日再提訊，以待警方進一步調查。辯方在庭上透露，被告在警員推進期間遭警員推下樓梯，令他向後跌，其間踢到警員的嘴角。他其後亦遭警員不當待遇，已驗傷並向警察投訴課投訴。
被告張漢東（25歲）被控於2019年8月11日，在黃埔A出口襲擊警員盧振業；及明知而管有爆炸品即硝酸鉀及糖。控方在庭上透露，案發當日有一連串示威，部分人在紅磡的交匯處架設路障，其間有人用雷射筆或雷射槍射向警方。警方後來作出驅散，其間截停在集結人群中的被告，被告用腳踢警員的口部，需要3名警員制服他。
控方又指出，警方後來在被告的腰包和背包搜出7塊直徑10厘米的煙霧餅、一把軍刀、藍色雞蛋、大量波子般大的實心鐵珠，及橡筋發射器，形容相關煙霧餅屬製成品，一旦點燃便會產生大量煙霧，而藍色的雞蛋懷疑含有化學品，又形容被告有能力和資源獲相關物品。
辯方則在庭上透露，被告任職解款員，有澳門身分證，又指被告當時在地鐵站遭警員推下樓梯，致他向後跌，其間踢到警員的嘴角。而被告被捕後曾多次受警方不當待遇，他其後有驗傷，並已向警察投訴課投訴。裁判官黃國輝最終拒絕被告保釋，形容如他獲保釋，有相當可能在保釋其間犯案。
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