【逃犯條例】爆眼女眼罩卡布袋彈警稱「眾說紛紜」　放竹入被捕者背囊「可接受」 (18:10)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，自己亦看過爆眼事主眼罩卡住布袋彈的片段，但片段與達到可在法庭使用的標準仍有距離，且其他媒體亦有不同版本，相關片段現時只能當作參考。他說，事件由他負責調查，調查已開始但未有口供，呼籲仍留醫的事主報警提供口供，市民若有資料亦可致電2860 5023提供，以助警方掌握事件詳情。

被問到事主若報警，警方會否承諾不控告她，李桂華稱因有「其他考慮」故不能承諾，但表示會酌情處理，現時只能承諾在事主錄取口供前不會拘捕她；又說要知道事主傷勢是如何造成後，才能知道下一步如何處理及調查。

李桂華指出，當日尖沙嘴警署被包圍時「好多人開過槍、開到好多不同武器」，若只調查布袋彈使用情況是不夠全面，故當日所有用過警察武器的警員都是調查對象，強調每名警員開過槍、用過武器都「有正當紀錄」可查找。他又稱要在收到「開槍報告」後，才能進一步研究如何聯絡涉事警員。

至於8．11當日在銅鑼灣軒尼詩道，有警員被拍攝到把竹枝放入已被捕男子的背囊，李桂華表示，當日負責處理該男子的兩名警員均稱，見到男子曾手持竹枝，警方亦「有其他證據」但現時不能透露。他續說，由於當日現場混亂，警員拘捕疑犯時會暫時把證物放在疑犯身旁，離開現場時警員「隨手」將涉案竹枝放入男子背囊，做法「不完美，可接受，要改善」，強調警方並非對男子插贓嫁禍。

對於被捕男子家屬指控，男子是被捕後遭警員毆打至腦出血，李桂華稱，男子是被捕時企圖逃走，故警員要用適當武力制服他，並把其雙手反綁在後，令其「無法再傷害他人」；又說知道男子其後要入院治理及觀察，但他不掌握其傷勢。

至於當日警方派員「喬裝」拘捕示威者，李桂華表示，警方是事先得到情報，知道目標涉案者「愛用暴力及會衝擊」，警方當日亦在他們身上找到彈叉等武器。被問當時示威者有什麼行動令警察要「打佢」，李桂華稱警員當時發現涉事者正在更衣「準備出動」、想拘捕他們時，對方發難，故警員要以武力制服他們。李桂華強調，即使被捕者做過暴力行為，都不應被打。

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