【逃犯條例．機場集會】7民航工會譴責擾亂機場運作　籲「懸崖勒馬」停示威 (18:02)

聯合聲明指出，昨日香港國際機場經歷了自落成運作以來最混亂的一天。機場運作被癱瘓，逾230班航班全部取消，影響了大批出、入境旅客的行程安排；不少工友未能上班，造成嚴重經濟損失，機場的聲譽損失更難以估算。7個工會強烈譴責今日示威者變本加厲，阻塞離境大堂閘口，意圖阻止離境旅客進入禁區乘搭飛機，批評已嚴重影響機場使用者和持份者的權利。

聲明寫道，「黃台之瓜，何堪再摘」，眾工會堅決反對此等以損害香港機場運作和美譽，來達到一己政治目的的行動，並要求政府、機管局及警方依法行使應有職權和落實各項執法行動，全力使整體社會及機場盡快恢復安寧。眾工會呼籲市民旗幟鮮明地反對和抵制一切擾亂社會秩序和暴力的行為；參與機場集會的人「懸崖勒馬，改弦易轍」，停止機場示威行動。

7個民航系統工會包括香港民用航空事業職工總會、香港航空貨運及速遞業工會、香港航空業總工會、香港空運貨站職工會、香港機場地勤服務職工會、香港機場餐飲業僱員工會及國泰航空服務職工會。

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