【逃犯條例】被捕者見律師被拒　人權監察：香港面臨前所未見人道危機 (17:42)

律師蔡梓蘊稱，警方阻撓被捕者見義務律師，在8．11尖沙嘴被捕的示威者被移送至文錦渡新屋嶺拘留中心扣留，當時大批律師要求入內見示威者，惟被警方要求致電值日官，「每位律師打了10多次都無人聽，等了幾小時才可入內」，示威者等待時要求見律師，亦會遭警方以「你自己決定」、「我等唔到咁耐」等說話回應，企圖令被捕者放棄見律師。她說，被捕者有權諮詢法律意見，但警方諸多阻撓，令被捕者落口供前無法得到及時法律支援，情况愈趨嚴重。

律師陳惠源稱，倘市民不幸被捕，要調整心態，是否要跪低、配合警方無理合作行為等。他稱，市民不要驚、不要怯，要認清楚尊重法律，「在警方口中聽到的又是否法律？」他又呼籲市民要守望相助，以鏡頭對付黑暗，拍片記錄，揭穿警方的謊言。

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