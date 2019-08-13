【逃犯條例】被捕者見律師被拒　人權監察：香港面臨前所未見人道危機 (17:42)

連串反對修訂《逃犯條例》示威活動中，警方驅散及拘捕手法受公眾質疑。香港人權監察曾19次派員到現場觀察，發現警方多次使用無必要武力，總幹事羅沃啟稱，自7．21元朗白衣人襲擊事件，警方配合黑社會的行為，加上警隊多次使用不必要武力對待市民及示威者，至近日更阻撓律師接觸被捕者，侵害人權，令香港面臨前所未見的人道危機，市民人人自危。
律師蔡梓蘊稱，警方阻撓被捕者見義務律師，在8．11尖沙嘴被捕的示威者被移送至文錦渡新屋嶺拘留中心扣留，當時大批律師要求入內見示威者，惟被警方要求致電值日官，「每位律師打了10多次都無人聽，等了幾小時才可入內」，示威者等待時要求見律師，亦會遭警方以「你自己決定」、「我等唔到咁耐」等說話回應，企圖令被捕者放棄見律師。她說，被捕者有權諮詢法律意見，但警方諸多阻撓，令被捕者落口供前無法得到及時法律支援，情况愈趨嚴重。
律師陳惠源稱，倘市民不幸被捕，要調整心態，是否要跪低、配合警方無理合作行為等。他稱，市民不要驚、不要怯，要認清楚尊重法律，「在警方口中聽到的又是否法律？」他又呼籲市民要守望相助，以鏡頭對付黑暗，拍片記錄，揭穿警方的謊言。
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