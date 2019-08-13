策騎員墮馬亡　勞工處報告指無不安全策騎行為　建議調查馬房 (17:28)

勞工處一級職業安全主任關若泉在庭上讀出2018年11月29日完成的事故調查報告，內容提到事主莫振華（終年39歲）自1996年加入馬會，曾是見習騎師，有出賽經驗，自2000年成為騎馬人，2009年獲得副練馬師資歷，生前是最高級的一級騎馬人，騎馬經驗豐富，有知識應付墮馬意外，案發時亦沒有不安全的策騎行為；而馬會有向騎馬人提供騎馬安全訓練、每年安全課程等，安全標準亦有參考澳洲、英國的騎術訓練，故事故不涉及馬會的安全系統不足。

報告列出，意外發生於2018年7月17日，當時馬房內有兩組活動同時進行，三匹馬在沙池踱步，另有馬匹在旁邊位置沖洗。綜合各職員口供，負責監督馬匹洗澡的盧健業認為沖洗方法無問題，亦不知洗澡的馬匹為何受驚。關認為，沒有證據顯示，馬踱步晨操及馬洗澡兩組活動不能同時進行。

關引述報告稱，騎馬踱步相比起快跑、出賽，屬低風險騎馬活動，由於馬很敏感，容易受環境變化受驚，無法推測馬匹「越影」的失控反應，無法得悉案發原因。勞工處建議，賽馬會進一步調查馬房內可能令馬受驚的潛在風險，並制訂可行措施，減少馬受驚而發生的事故。

死因裁判官刻意提到，馬會在歇暑期間沒有駐場救護車，勞工處有否在此方面作建議。關表示，法例沒有要求一定要有救護車駐馬場，僅要求有急救箱，但認同「如果有（駐場救護車），絕對贊成」。

法醫陳永鴻表示，莫振華頭顱底骨碎裂，腦出血及水腫，估計衝擊力很大，右邊腦部落地；右顴骨有輕微疼傷，但不似馬踢倒造成，預計死因是創傷性腦部受損。死因裁判官押後至明早裁決。

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