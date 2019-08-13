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【逃犯條例】6．26圍警總無業漢出院提訊　被拒保釋 (17:20)

本年6月26日圍堵警察總部的示威活動中，一名無業漢涉嫌損毀警總的閉路電視、襲警及參與非法集結被捕。無業漢早前因糖尿病惡化留院缺席聆訊，今日（13日）出院在東區裁判法院應訊，他現毋須答辯，案件押後至9月10日再訊，惟裁判官指他曾多於一次棄保潛逃，拒絕予他保釋。

報稱無業的被告吳定邦（43歲）被控4項罪名，包括兩項刑事損壞罪，一項參與非法集結和一項襲警罪。

辯方透露，被告早前因腹痛入院，醫生發現他糖尿病惡化，故此留院數日缺席上次聆訊。辯方今日申請押後答辯，以詳細考慮證供及研究法律文件，裁判官批准申請，將案件押後至9月10日再訊。辯方另有保釋申請，惟遭裁判官拒絕，理由是被告之前曾多於一次棄保潛逃，又曾牽涉暴力案件，因此必須還押看管。

據悉，被告被控襲警因為他曾向警員吐口水，而刑毀控罪則指他用噴漆噴黑警總閉路電視。另外，被告亦涉嫌於7月在彩虹邨連儂牆與一名政見不合的人士打鬥，被控在公眾地方打鬥，案件尚未帶到法庭提堂。

本案控罪指出，被告於今年6月26日至27日期間，在警察總部警政大樓東翼側門外，襲擊高級警司麥文禹、損毀兩個閉路電視鏡頭、正門的玻璃門及玻璃屏，及連同其他人參與非法集結，作出擾亂秩序、威嚇性、侮辱性及挑撥性的行為，導致有人合理地害怕該些集結的人會破壞社會安寧。

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