【逃犯條例】伊院逾300醫護靜坐抗警濫暴　護士戴頭盔豬嘴「與示威者同行」 (17:12)

反對修訂《逃犯條例》風波不斷，繼昨日（12日）有3間公立醫院醫護發起集會靜坐，抗議警方濫用武力，今日（13日）再有12間公院醫護接力，包括眼球被布袋彈擊中破裂女傷者留醫的伊利沙伯醫院。伊院今日逾300名醫護出席靜坐集會，有曾到衝突現場進行急救的護士攜帶頭盔、豬嘴到場，想讓市民知道醫護「與大家同行」。
伊院的醫護人員於集會期間高呼「香港人加油」、「香港警察、企圖謀殺，殺人政府、殘害救護，警暴為所欲為、政府無所作為」等口號，另有人在醫院「連儂牆」位置貼上爆眼女傷者的二次創作圖片，譴責警方使用過度武力。
任職註冊護士7、8年的黎先生佩戴了頭盔及豬嘴參與靜坐，譴責警方清場行動時使用不適當暴力，尤其布袋彈不應對頭射擊，他談到被射爆眼女子時不禁落淚，「如果射低少少，射中頸部大動脈，她可能已當場死亡」，「其實我們真的好擔心，儘管我們保持中立，但對方不再中立，甚至以非常不理想的態度對待示威者」。
他表示，經常利用公餘時間「發夢」，到示威區為傷者急救，「我為什麼要帶齊『發夢』的工具出來，我希望讓大家知道現場有好多醫護人員，放工就走到示威區，我要讓大家知道我們是與大家同行的，不論在醫院、戰地，還是在路上，只要你需要的時候，我們都在附近」。
他憶述警方於8月5日當晚在深水埗警署外清場，當時有記者被催淚彈打中頭部，「（記者）其實在我10步之內，正正在我面前被人headshot，當時我已經不敢去救，即使有人在我面前大叫有記者受傷，但警察都繼續發射催淚彈」，他表示聽到連番槍聲，分不清是什麼武器，「只是聽到聲響，已經要即刻縮，因為太危險」。
他指出，急救人員理論上比示威者安全，但面對警方使用不合理的武力，「安全的光環不知道可以維持多久」。他又說，曾因吸入催淚氣體而咳嗽及肚瀉數天，但仍會堅持到前線保護傷者，「我沒有理由在安全的地方涼冷氣，看着他們死，否則我對不起自己的護士牌照」。他坦言這段日子身心俱疲，「有時發完夢回家，看到衝突場面會睡不着，『阿女』比人射爆眼當天，好多同事都睡不着......政府會否做些事，不要毀了我們這一代人？」
麻醉科的梁醫生在右眼位置貼上紗布、並佩戴寫上「POLITE」字樣的手術帽到場。她表示，對警方粗暴對待市民、假扮示威者進行拘捕、執法不公等行為感到憤怒，她的裝扮旨在諷刺「香港警察非常粗暴對待香港市民」。她認為警員執行職務時，必須配帶委任證，相信市民眼睛是雪亮的，因為警方的行為是政府縱容所致，「政府給予無限的權力令他們腐化」，要求成立獨立調查委員會徹查。
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