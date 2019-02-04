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【逃犯條例】稱警民關係緊張阻礙日常執勤　警：受影響的只會是有需要市民 (16:51)

反對修訂《逃犯條例》爭議不絕，警方今日（13日）召開記者會，表示由於近日暴力示威活動導致警民關係緊張，從而令警方日常執法工作受影響，影響警方為市民提供服務。

警察公共關係科總警司謝振中列舉多個與修例爭議無關，但執勤受阻例子，例如有警員上樓處理自殺案期間，遭住戶包圍和辱罵；有警員處理爆竊案期間打算查看閉路電視，最後卻遭住戶質疑而被迫作罷；有市民從高空投擲水彈擊中警車擋風玻璃等。

警方表示，香港之所以被譽為世界最安全城市之一，原因是有3萬名盡忠職守警員執法和市民支持，即使如今需要處理衝擊事件，警方也並無停止日常執勤，強調如警員工作受阻撓，受影響的只會是有需要的市民。

警方又提及有商場和屋苑貼出告示，明言不歡迎警員入內的現象，重申警員不會主動進入相關地方巡邏，但如果警方接獲報案求助時，警方是有責任回應市民要求，亦有權進入相關地方，而且當警員相信有違法者進入相關地方時，無論是私人還是公眾地方管理者，都要依法容許警員內進。

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