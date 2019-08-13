【逃犯條例】袁國勇出席瑪麗集會　指武力製造仇恨　籲獨立調查找真相 (15:40)

今日中午多間公立醫院員工因不滿警方過份使用武力發起集會，香港大學微生物學系講座教授袁國勇出席瑪麗醫院集會後向本報記者表示，看過周日（11日）的事感到心痛，認為武力只會製造更多憎恨，不可令香港回復正常秩序，現需要愛和寬恕才可化解，「我和（前食物及衛生局長）高永文的看法是天與地，他覺得不用獨立調查委會，我覺得一定要，但我和他是永遠的朋友」。
「雖然我和高永文（的意見）距離好大，但我們認識了50年，彼此之間有愛。」袁國勇認為，真相才可令人得到釋放，才有公平和公正，但現在沒有真相，因此需要獨立調查委員會，同時要有愛才可有寬恕，無論示威者還是警察也需要被寬恕。
袁國勇又稱，無論示威者還是警察都有用武力，雙方也有責任，但警察有裝備，對示威者的傷害十分「犀利」，「用腳壓住人家流着血的頭，用棍打頭，製造好深的傷口，要有愛才能令傷口癒合」。
他表示，自己不是藍絲，也不是黃絲，但擁護真相和愛。他同意特首林鄭月娥所說，現時香港處於危險境地，但武力無助香港回復秩序，只會製造更多暴力和仇恨，希望政府能選擇正確的道路。
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