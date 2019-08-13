【逃犯條例】袁國勇出席瑪麗集會　指武力製造仇恨　籲獨立調查找真相 (15:40)

「雖然我和高永文（的意見）距離好大，但我們認識了50年，彼此之間有愛。」袁國勇認為，真相才可令人得到釋放，才有公平和公正，但現在沒有真相，因此需要獨立調查委員會，同時要有愛才可有寬恕，無論示威者還是警察也需要被寬恕。

袁國勇又稱，無論示威者還是警察都有用武力，雙方也有責任，但警察有裝備，對示威者的傷害十分「犀利」，「用腳壓住人家流着血的頭，用棍打頭，製造好深的傷口，要有愛才能令傷口癒合」。

他表示，自己不是藍絲，也不是黃絲，但擁護真相和愛。他同意特首林鄭月娥所說，現時香港處於危險境地，但武力無助香港回復秩序，只會製造更多暴力和仇恨，希望政府能選擇正確的道路。

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