【逃犯條例】深圳市口岸辦令嚴防「非法反宣品」　確保口岸「政治安全穩定性」 (15:31)

深圳市陸路口岸「防風險保安全迎大慶」安全生產專題工作會議於本月8日舉行，由市口岸辦陸路口岸處長王永良主持。會議傳達《市安委會關於加強「防風險保安全迎大慶」特別防護期安全生產工作的通知》，即日起至10月15日訂為「全市安全生產特別防護期」。會議強調，在該防護期期間、香港暴力事件頻發的局勢下，口岸安全維穩工作至關重要，各單位應「提高政治站位，提升政治敏銳性」，加強口岸區域管控，嚴防口岸出現「任何非法反宣品等境外刊物倒流，港獨分子惡意破壞黨和國家形象，在口岸快閃、張貼標語、喊口號、拉橫幅、塗鴉國旗、國徽，製造口岸混亂，傷害口岸正常通關旅客等情況」。

會議並要求各口岸管理處，以「高度的政治站位」、安全意識、工作責任心，嚴格落實「黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責」工作要求，完成口岸安全檢查，並嚴格管控口岸水、電及設備安全，提升應急事件處理能力。

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