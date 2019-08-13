【逃犯條例】尖沙嘴被捕女子被控襲警　准以3000元保釋 (15:45)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，上周六（10日）的大埔反修例示威 ，演變成多區快閃圍堵行動，警方前晚在尖沙嘴加連威老道拘捕一名女子，引發在場群眾不滿並包圍警員。昨因留醫缺席聆訊的女被告今日（13日）出院，到九龍城裁判法院應訊，被控一項襲警罪，暫毋須答辯，獲准保釋至10月9日再訊。被告母親在庭上哭泣，更一度手蓋著胸口。
在控罪書報稱空中服務員的被告郭麗芬（28歲），被控在2019年8月10日於尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。
辯方今日在庭上指，被告任職招聘經理，現時與弟弟及父母同住，亦沒有刑事紀錄。辯方另稱被告因工作需要，不時要離開香港見客，加上被捕時非凌晨時分，申請保釋期間可離開香港，惟不獲批准。
裁判官批准被告以3000元擔保保釋，其間不得離開香港，需住在報稱地址，每周到警署報到一次，另凌晨12時至早上6時宵禁。
被告父母和親友共5人到庭旁聽，聆訊開始不久其母親哭泣，更一度右手蓋著胸口，也有掩面而泣。
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