警公布6至7月使用彈藥數字　共發射848發催淚彈 (15:33)

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，警方由6月至今每逢大形遊行示威均大規模施放催淚彈、橡膠子彈、布袋彈和海綿彈，其中警方昨日（12日）更新6月12日立法會外清場行動運用的彈藥數字，被質疑與兩個月前公布的數字有很大出入。