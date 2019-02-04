警公布6至7月使用彈藥數字　共發射848發催淚彈 (15:33)

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，警方由6月至今每逢大形遊行示威均大規模施放催淚彈、橡膠子彈、布袋彈和海綿彈，其中警方昨日（12日）更新6月12日立法會外清場行動運用的彈藥數字，被質疑與兩個月前公布的數字有很大出入。
警方今午（13日）再發新聞稿公布最新使用彈藥數字，截至8月2日累積共發射848枚催淚彈、約153發橡膠子彈、6發布袋彈及147發海綿彈，細項如下：
‧6月12日立法會外清場行動：
240枚催淚彈、約19發橡膠子彈、3發布袋彈、30發海綿彈
‧7月1日衝擊立法會清場：
27枚催淚彈、6發海綿彈
‧7月21日中聯辦門外清場行動：
55枚催淚彈、約9發橡膠子彈、25發海綿彈
‧7月27日光復元朗衝突：
118枚催淚彈、30發橡膠子彈、1發布袋彈、33發海綿彈
‧7月28日第二次中聯辦門外衝突：
408枚催淚彈、約95發橡膠子彈、2發布袋彈、50發海綿彈
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