【逃犯條例】民陣818再遊行「針對警黑亂港」　荃葵青遊行延期一周配合 (15:01)

岑子杰引述網民表示，冀遊行以完全和理非的方式進行，並指出民陣收到許多訊息，市民冀有完全和平的示威，可讓市民再帶小朋友、老人家，全家總動員走到街頭，「告訴政府，港人選擇站在良知一方」。被問到若出現「下半場」衝擊會否阻止，他稱那已是離開民陣集會以外的事，看不到有甚麼責任禁止他人行動，因背後原因都是源於政府不合理施政，但會呼籲示威者好好保護自己。

被問及會否憂慮警方更改路線、或不批出不反對通知書，岑子杰稱網上消息可見，普遍網民均希望和理非可再度動員上街表達意願，「勇武朋友做返一日和理非」，故相信不會有衝擊，亦很大可能不會有「下半場」，並稱根據過往紀錄，民陣遊行期間都不會有衝突，看不到警方有任何理由禁止，或強加任何限制。至於若警方不批出不反對通知書有何對策，民陣副召集人陳皓桓稱，屆時會上訴並再公布決定及做法。

近日網上有聲音呼籲「三罷」，岑子杰稱聽到不同消息，預計至約9月會有「三罷」行動，民陣會密切留意，並按民陣做到的事玉成其事。

當日原定有荃葵青遊行，有關主辦者稱，為響應民陣8月18日遊行，會將荃葵青遊行延期至8月25日，冀聚焦五大訴求，以及警署警長在葵芳港鐵站向市民舉槍、警方在葵芳站內施放催淚彈等問題，他稱正與康文署等部門聯絡起點位置，終點則冀設於荃灣公園。當日下午2時會在起點舉辦集會，2時半出發遊行。

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