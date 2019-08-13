【逃犯條例．機場集會．短片】所有航班登記服務已暫停 (17:25)

【17:35】示威者正向旅客解釋示威，是要癱瘓機場向政府施壓，但旅客質疑示威者製造新問題，因此舉將令更多旅客無法飛回家，另有旅客質疑示威得到批准。
【17:23】機場人員放行部分旅客到南面離境大堂前，讓旅客與示威者直接對峙，示威者即時全體站立，對旅客高呼「Fight for freedom」、「Stand with Hong Kong」，並以手推車堆砌障礙物。
【17:22】所有航班登記服務已於下午4時30分暫停。今日其餘離港及抵港航班將繼續運作，航空公司將就未能完成航班登機程序的旅客作出安排。機管局呼籲公眾人士應避免前往機場。
一號客運大樓一度有旅客突破示威者防線，亦有旅客在機場職員指示下經緊急通道到達出境閘口。機場人員放行部分旅客到南面離境大堂前，旅客與示威者直接對峙，示威者即時全體站立，向旅客高呼「Fight for freedom」、「Stand with Hong Kong」，並以手推車堆砌障礙物。T1阻塞期間，有旅客與示威者口角拉扯，亦有示威者讓路與老人家旅客前往保安閘口過關。
有示威者向旅客解釋示威，這次是要癱瘓機場向政府施壓，但旅客質疑示威者製造新問題，令更多旅客無法飛回家，另有旅客質疑示威有否得到批准。
另外，二號客運大樓（T2）離境大堂亦已被阻塞，有大批旅客從T1趕往T2保安閘口，其間有旅客情緒激動。T2約百多名旅客滯留，未能進保安閘口前往登機。
【17:15】T2離境大堂亦已被阻塞，有大批旅客從T1趕往T2保安閘口，有旅客情緒激動。T2現有約百多名旅客滯留未能進保安閘口前往登機。T1阻塞期間有旅客與示威者發生口角拉扯，亦有示威者讓路與老人家旅客前往保安閘口過關。
【16:16】北面離境大堂亦有大量示威者聚集在閘口，仍有零星旅客可使用自助保安閘口出境，有長者經過時，示威者會自動開路。
【16:00】港鐵表示，因應政府及機管局要求，為配合機場客流管制措施，機場快線列車現維持15分鐘一班；市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘延長至120分鐘。最新航班資料可向航空公司查詢或致電香港國際機場熱線2181 8888。
【15:50】截至下午3時半，機管局的網站顯示今日有188班抵港及182班離港航班取消。今早有旅客與示威者口角，有旅客不滿航班延誤，到接機大堂與示威者爭論，又稱在機場示威是「wrong place, wrong time」。機場下午貼出告示，指南面離境大堂已關，旅客要用北面離境大堂辦離港手續。
亦有內地旅客情緒激動，指摘示威者：「（你們）要自由，不能妨礙別人的自由」，最終要由機場保安將他和示威者分隔開，並把旅客帶離現場。
【15:42】離境大堂北面閘前亦已坐滿示威者，不斷高呼「香港人，加油」。
【15:18】離港大堂閘前突然起哄，其他示威者勸喻後回復平靜。有旅客在入閘時與家人失散，一度失聲痛哭，叫示威者讓路，示威者幫忙大叫尋親，後得知原以為走失的祖母早已入閘。
【15:13】有機場人員要求示威者讓出通路供旅客進入，但示威者呼籲「盡量坐密一啲，唔使留通道，不要讓旅客進入」，有旅客的嬰兒車難以內進，需要由機場人員抬起嬰兒車。
【15:03】大批示威者聚集在離境大堂南面閘口前，席地而坐，旅客入閘受阻，部分保安入口需要關閉。
【14:58】反對修訂《逃犯條例》風波持續，警方周日（11日）驅散和拘捕示威者手法引起爭議，觸發大批市民昨日（12日）前往機場集會，機場運作一度暫停。雖然今日（13日）機場陸續恢復運作，但仍有有多班航班取消，包括原本飛去上海、曼谷、台中等航班，不少旅客滯留機場，等候最新航班消息。今日亦繼續有大批示威者在接機大堂靜坐抗議，亦有部分示威者走上離港大堂，邊行邊唱《Do you hear the people sing》。
有份呼籲示威者走上離境大堂的穆先生表示，坐在接境大堂宣傳反修例理念，但最想癱瘓機場迫使政府回應五大訴求，並對受影響旅客致歉。對於特首林鄭月娥今早反問「是否忍心推向粉身碎骨的深淵」，他認為香港若果會「粉身碎骨」，亦是特首做成，若國泰民安根本無人出來示威，「我19歲，放暑假有誰不想去玩，是特首不回應訴求，迫使我們走出來」。
來自菲律賓的旅客Stella Sobida上周五（9日）來港旅遊，原本昨晚飛返菲律賓馬尼拉，因航班取消而滯留機場。她說，不太清楚示威者訴求，但支持市民走出來爭取權益，所以全力支持示威者，更形容示威者非常和平，「在菲律賓示威絕對不止這樣」，而今次示威令航班受阻亦無損她對香港觀感，更表示日後將再來港旅遊。
蘇格蘭旅客Melissa Reid原於昨晚由越南河內飛抵香港，再轉機回到蘇格蘭，由於昨晚航班取消，她要多留越南一晚。她表示，不清楚示威來龍去脈，但她知部分示威者被警察重創，所以她支持示威者，因她認為警察使用過度武力，並不公平。
內地旅客陳先生原定昨晚飛往印度，再轉機往南非，昨晚航班取消，打亂他整個行程。他希望示威者早點離開機場，不要阻礙到各地旅客。
另有內地客黃小姐一家，今傍晚將乘坐航班往馬爾代夫旅遊，她表示看到微博上各種有關香港示威活動資訊，形容示威令香港大亂，但昨晨抵港發現市面大致和平，她擔心今日又會有大批示威者湧到機場令交通受阻，故提早了5小時來到機場等候，希望航班能如常起飛。
【14:00】港鐵表示，因應政府及香港機場管理局要求，為配合機場客流管制措施，機場快線列車服務將維持12分鐘一班。有關最新的航班資料，請向有關航空公司查詢或致電香港國際機場2181 8888。
市區預辦登機服務的截止時間，將由飛機起飛前的90分鐘改為飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。
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