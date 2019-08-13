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【逃犯條例】駐港公署促美國會議員與極端暴力分子劃清界限 (15:07)

外交部駐港公署在網站公布，針對媒體報道美國參議院共和黨領袖麥康奈爾等，日前發表「暴力鎮壓不可接受」、「北京侵食港人自治和自由」等錯誤言論，外交部駐港公署發言人表示，美國會有關議員無視事實，顛倒黑白，毫無根據地詆毁中央和特區政府，向極端暴力分子發出嚴重錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。公署強烈敦促美有關政客恪守國際法和國際關係基本準則，尊重絕大多數香港市民反暴力、護法治、撐警隊的正義要求，擺正位置，認清形勢，立即與極端暴力分子劃清界限，停止插手香港事務和中國內政。

發言人表示，香港一小撮激進示威者不斷升級極端暴力行徑，屢屢用極其危險和殘忍的方式襲擊警察，粗暴踐踏香港法治和社會秩序，嚴重威脅市民生命安全，挑戰香港繁榮穩定，以及嚴重觸碰一國兩制底線。美國對自己國內發生的襲警行為毫不手軟、嚴懲不貸，對香港卻故意選擇性失明，把香港警察忍辱負重、文明執法污衊為「鎮壓」和平示威。這只會讓世人更加看清美方一些政客的傲慢與偏見、偽善與冷血、自私與霸道。

發言人指出，香港回歸22年來，一國兩制、港人治港、高度自治得到切實貫徹落實，香港同胞真正實現了當家作主，依法享有前所未有的廣泛權利和自由。香港法治指數全球排名從1996年的60多位大幅躍升到2018年的第16位，高於美國現時全球排名。鐵一般的事實不是美政客想抹黑就能抹黑。難道香港徹底淪為「暴力之都」才是他們樂見的結果？才是他們心中想要的自治和自由？

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何國家、組織或個人以任何方式干預。

（外交部駐港特派員公署）

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