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【逃犯條例】地產建設商會譴責暴力行為　堅定支持警隊嚴正執法 (14:47)

反修訂《逃犯條例》引發的示威持續，香港地產建設商會41個地產商今（13日）在報章刊登聲明，譴責近日不斷升級的暴力行為和破壞事件，指暴力行為嚴重侵蝕香港法治核心價值，不斷增加本港經濟下行風險。

聲明指出，香港經濟自年初已出現下行壓力，暴力衝突持續，令情況雪上加霜；全港各區的違法暴力事件，亦令普羅大眾膽戰心驚，害怕外出，嚴重影響市民生計，呼籲各界以理性和包容的態度積極溝通，一起尋找出路。聲明又指，破壞和污損國旗國徽的行為，嚴重觸踫「一國兩制」的底線，肆意挑戰中央權威和國家尊嚴。

聲明表示，商會堅定支持行政長官林鄭月娥和特區政府，亦堅定支持警隊嚴正執法，希望特區政府加快恢復經濟步伐和加大促進經濟增長的力度，集中精力處理積存已久的房屋短缺等社會問題。

新鴻基地產發展有限公司（13日）亦另發聲明表示，最近兩個多月的示威浪潮和持續升級的暴力行為，已經令到香港法治受到挑戰，經濟受到傷害，從疲弱的旅遊、餐飲、零售和酒店的情況已反映出來，呼籲示威者停止暴力、回歸理性，重申只有溝通對話，才能為香港的明天找到出路。新地又表示，香港正面對內憂外患，不能再亂下去，若亂局持續，將會嚴重影響數十萬酒店、零售行業從業人員以及他們的家庭生計。

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