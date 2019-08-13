【逃犯條例】建制派議員撐警方執法　批機場示威者損港航空樞紐地位 (14:07)

聲明指出，反對修訂《逃犯條例》風波由原本和平示威遊行，演變到暴力衝突蔓延各區，批評激進暴力分離分子所使用的裝備及手段，以及其暴力、危險程度不斷升級，逃避警方追捕時逃入車站、商場或屋苑等，斥有關做法罔顧市民的安全和法治公義，要求他們停止製造暴力衝突，並以其他無辜市民和他們生活居住的地方作爲掩護。聲明又呼籲市民理解警方執法時面對的困難，並表示支持警方依法應對，及早恢復社會秩序。

對於昨午（12日）有大批示威者聚集機場，聲明表示嚴重關注，稱有關舉措嚴重損害香港作為國際和區域航空樞紐的地位，呼籲示威者不要作任何危害本港社會和經濟、影響市民和旅客的舉措。

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